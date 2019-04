Tutti i musei gratuiti del fine settimana

SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE

Ogni fine settimana riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

SABATO 13 APRILE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: laboratorio Animali ad arte Viaggio alla scoperta degli animali nei dipinti della Pinacoteca Stuard. A partire dallo splendido Levriero disegnato da Parmigianino, passando attraverso i cavalli delle battaglie di Brescianino arrivando al gatto del Grechetto i bimbi scopriranno, divertendosi, il significato degli animali nell'arte. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

DOMENICA 14 APRILE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: La favola delle teste di legno

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Mostre ospitate negli spazi del Comune di Parma Palazzo del Governatore – sino al 5 maggio

IL SORPASSO. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

In una grande mostra fotografica, il ritratto collettivo degli italiani e dell’Italia della rinascita: 160 scatti, video-installazioni e documentari. Per vedere da dove veniamo e dove ancora possiamo andare.

Orari: Martedì e mercoledì dalle 15 alle 19; da giovedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19

Ingressi: Intero € 7,00, ridotto € 5,00, biglietto scuola € 4,00, ingresso gratuito fino ai 10 anni

Contatti: Info e biglietteria IAT-R Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (P.za Garibaldi, 1) Tel. 0521218889: tutti i giorni ore 9 – 19

www.turismo.comune.parma.it

Serra Storica del Giardino Ducale – sino al 20 aprile

VIOLA NELL’ARTE. Le violette protagoniste dell’Impressionismo al Surrealismo attraverso il

Liberty e le prime avanguardie.

Un percorso alla ricerca delle violette e dei loro affascinanti significati in alcuni importanti

capolavori dell’Arte tra l’Ottocento e il Novecento a cura di Giulia Perin, storica dell’arte.

Orari di apertura: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13.

Info: 340/2411442 elisa.pioli@parmacolorviola.com

ESPOSIZIONI NELL’AMBITO DI PARMA 360 FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA PONTE NORD Viale Europa

MICHELE GIANGRANDE - GEARS (INGRANAGGI), a cura di Chiara Canali

DUILIO FORTE - ARKIZOIC PROJECT IV, a cura di Chiara Canali

PETER DE CUPERE - OLFACTORY PORTRAITS, a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo

MAUA MUSEO DI ARTE URBANA AUMENTATA, a cura di Bepart

Orari ven – sab - dom ore 11-20, ingresso libero

CHIESA DI SAN QUIRINO Borgo Romagnosi 1°

SEBASTIAN HEMPEL, ANGELIKA HUBER, SIEGFRIED KREITNER, PFEIFER & KREUTZER, CAROLIN LIEBL &

NIKOLAS SCHMID-PFÄHLER, HANS SCHOCK,

BJÖRN SCHUELKE, MARTIN WILLING

E PUR SI MUOVE. 8 ARTISTI CINETICI DALLA GERMANIA, a cura di Afra Canali e Siegfried Kreitner, in collaborazione

con Kanalidarte, Brescia

Orari ven – sab - dom ore 11-20, ingresso libero

ORATORIO DI SAN TIBURZIO Borgo Palmia 6/A

ENRICO ROBUSTI - DANZE MACABRE, SPOSINE AMBIZIOSE E ANGELI CADUTI, a cura di Camilla Mineo

Orari ven – sab - dom ore 11-20, ingresso libero

ANTICA FARMACIA DI SAN FILIPPO NERI Vicolo San Tiburzio 5

GIUSEPPE CIRACÌ - LE CARTE DI WINDSOR, a cura di Chiara Canali

Orari ven – sab - dom ore 11-20, ingresso libero

MUSEO D’ARTE CINESE ED ETNOGRAFICO Viale S. Martino 8

AQUA AURA - LA STRATÉGIE DU CAMOUFLAGE , a cura di Marta Santacatterina

Orari sab ore 9-13 / 15-19, dom 11-13 / 15-19

Ingresso Ordinario / Standard € 3,00 - Ridotto / Under 18 € 1,50

APE PARMA MUSEO Via Farini, 32/a

[IN]ACCESSIBILE STORIE DAGLI ABISSI, a cura di Francesco Spaggiari

Inaugurazione domenica 14 aprile dalle ore 16 alle 17.30

Orari sab - dom ore 10.30-17.30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Informazioni al pubblico per tutte le esposizioni info@parma360Festival.it - www.parma360Festival.it

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

CONTATTI

- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it.