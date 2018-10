I like Parma: le aperture straordinarie dei musei nel fine settimana

Il Comune di Parma aderisce al progetto regionale Energie Diffuse con “I like Parma – Un patrimonio da vivere”, uno speciale programma di iniziative gratuite che per una settimana, dal 7 al 14 ottobre, permetterà di scoprire luoghi straordinari del nostro patrimonio grazie a concerti, presentazione di libri, laboratori e visite guidate per adulti e bambini.

Ad accompagnare il viaggio attraverso i luoghi e le bellezze di Parma, sarà uno speciale passaporto culturale: visitando i luoghi aree indicate nel passaporto si riceverà un timbro con un emoticon, con cui adulti e bambini potranno segnare le tappe del proprio percorso. Alla fine dell’itinerario chi avrà collezionato almeno sei timbri riceverà in regalo un esclusivo puzzle, il cui disegno ideato per l’occasione porta la firma del fumettista Leo Ortolani, o preziosi volumi d’arte, che sarà possibile ritirare entro il 15 ottobre presso l’Informagiovani di via Melloni.

Per l’occasione, fino al 14 ottobre, i Musei Civici rimarranno aperti tutta la settimana, senza osservare l’abituale giorno di chiusura con orario esteso dalle 10 alle 18.

Inoltre, sabato 13 ottobre, in occasione dell’evento “I Chiostri del Correggio – Notte bianca del San Paolo”, la Pinacoteca Stuard, il Castello dei Burattini e le Biblioteche del San Paolo saranno aperti dalle 10 alle 23 con uno speciale programma di eventi. Per tutta la giornata, grazie a “Parma, io ci sto!” anche la Camera di San Paolo sarà aperta gratuitamente, con gli stessi orari.

Le iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini sono realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 13 ottobre



Castello dei Burattini, apertura dalle 10 alle 23

ore 11, 12, 16, 17 e 18: visita guidata

Visita guidata alla scoperta del patrimonio del Castello dei Burattini normalmente non visibile dal pubblico negli spazi del deposito e del Centro Studi. Durata: 1 ora. Max 10 partecipanti per ciascun turno. È gradita la prenotazione: tel. 0521-031631.

Pinacoteca Stuard, apertura dalle 10 alle 23

ore 15.30: percorso per bambini “Alla scoperta del Monastero di San Paolo”

Un percorso itinerante negli spazi della Pinacoteca alla scoperta di piccole tracce, dettaglia da osservare, ricostruendo insieme ai bambini la storia passata. Età: 4 – 10 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

ore 21.30: concerto vocale “Donna de le donne. Lodi mariane tra chiostri e cattedrali d’Europa”

Concerto vocale itinerante del Coro Paer, all’interno delle sale della Pinacoteca con conclusione nel Chiostro Vecchio, accompagnato dagli interventi di Alessandro Malinverni.



Biblioteche Civiche del San Paolo apertura dalle 9 alle 23



dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17: Visita guidata al Rifugio antiaereo R11

A cura di ANCFARGL (Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione), ritrovo all’ingresso della Biblioteca Guanda (vicolo delle Asse, 5)

dalle ore 19, ogni 15 minuti sino alle 22: Caccia ai tesori del San Paolo

Alla scoperta notturna dei luoghi del Monastero di San Paolo, Biblioteche, Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini a lume di torcia. Caccia al tesoro con premio finale, partenza dalla Biblioteca Guanda (vicolo delle Asse, 5). Età: 5 – 12 anni.



Domenica 14 ottobre



Castello dei Burattini

ore 11.00: spettacolo “La favola delle teste di legno”

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: spettacolo “La favola delle teste di legno in lingua francese”

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio “La mia corona”

Per la giornata FaMU delle famiglie al museo, dedicata quest’anno al tema “Piccolo ma prezioso”, si terrà uno speciale laboratorio in cui i bambini scopriranno i dettagli e i gioielli presenti in una selezione di opere della Pinacoteca e realizzeranno la loro corona ornata di pietre preziose. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Portici del Grano – sino al 18 novembre



Abitare il Tempo

La mostra raccoglie fotografie storiche, selezionate dalla curatrice Elena Fava dell’Università di Parma all’interno dell’Archivio storico comunale, provenienti dal fondo APT Parma - Salsomaggiore Terme “Francesco Borri”. Un racconto di immagini, documenti, video e fotografie di Parma e provincia commissionate e raccolte dagli enti di promozione turistica a partire dagli anni ’30 del Novecento. La mostra farà rivivere ai visitatori l’atmosfera della Parma di un tempo, i luoghi che pur avendo cambiato aspetto, appartengono alla memoria di tutti.

Ingresso libero



Palazzo Pigorini - sino al 28 ottobre



Vettori

Mostra dedicata agli artisti Anna, Andrea e Alberto Vettori e curata di Andrea Tinterri

Orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Ingresso libero

Per info e appuntamenti: tel. 338.1404626



Musei Civici - orari di apertura nel weekend



Fino al 14 ottobre tutti i Musei Civici (Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini) rimarranno aperti tutta la settimana, senza osservare l’abituale giorno di chiusura con orario esteso dalle 10 alle 18.

Inoltre, sabato 13 ottobre, in occasione dell’evento “I Chiostri del Correggio – Notte bianca del San Paolo”, la Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini rimarranno aperti sino alle 23.



Contatti



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it