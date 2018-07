Tutti i musei gratuiti del fine settimana

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 14 luglio

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: Conferenza – spettacolo della Compagnia di Burattini I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard



ore 15.30: Viaggio in Pinacoteca

Sono in arrivo le vacanze: ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.



ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 15 luglio

Castello dei Burattini



ore 11.00: laboratorio Costruiamo un Burattino!

Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel 0521-031631.

ore 16.30: Conferenza – spettacolo della Compagnia di Burattini I Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Oratorio di San Quirino, via Ospizi Civili 1 – dal 13 Luglio al 30 Luglio

Habitus

Mostra di Erjon Nazeraj a cura di Andrea Tinterri, fotografie di Valentina Scaletti

Vernissage e Inaugurazione della mostra venerdì 13 luglio ore 19.00

Ingresso libero

Orari di apertura: dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 20.00 e al mattino su appuntamento

Per info e appuntamenti: Associazione Culturale A.p.s. T0 Studio

tel. 338.1404626, mail: associazionet0studio@gmail.com



Musei Civici - Orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Contatti

Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it