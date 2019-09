Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 14 settembre



Pinacoteca Stuard



ore 15.30: Esploriamo insieme la Pinacoteca: attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni

Giochiamo insieme alla caccia al tesoro: con indovinelli e piccoli indizi andremo alla scoperta delle opere esposte. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato “speciale” di esperto conoscitore della Pinacoteca. Durata: 1 ora. Max. 20 bambini; è richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione

Castello dei Burattini

ore 11: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 15 settembre



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata.

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini

ore 11.30: La favola delle teste di legno.

Una conferenza per tutti sulla storia del teatro d’animazione fatta con ombre, burattini e marionette. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 16.30: Bargnocla cabaret.

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma



Oratorio di San Quirino - sino al 29 settembre

Boschi Fatati. Boschi Scolpiti

Esposizione delle fotografie di Marco Fallini: circa 70 immagini scattate negli ultimi dieci anni sull’Appenino Tosco – Emiliano e nella Bassa Parmense. La mostra vuole proporre una lettura e una riflessione sul tema del bosco e degli alberi a partire dalle fotografie in bianco e nero esposte che,

attraverso un’atmosfera da fiaba, attirano e inquietano il visitatore nello stesso tempo. Le pose inquadrano parti di natura poco o per nulla contaminate dalle mani dell’uomo, ma spesso modellate dagli agenti atmosferici e dal tempo.

Sabato 14 settembre alle ore 18 Marco Fallini, a partire dalle immagini esposte, dialogherà con il professor Alberto Reggianini dell’Accademia delle Belle Arti.

Orari di apertura: martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30; venerdì dalle 16 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

Ingresso libero



Galleria San Ludovico – sino al 15 settembre

La lettera in corpo

Ultimo weekend di apertura per l’esposizione dell’artista Francesca Dosi che, a partire dall'analisi del film "Dangerous Liaisons" di Frears, tratto dal romanzo di Choderlos de Laclos, ha realizzato un progetto pittorico di rielaborazione del carteggio tardo settecententesco.

Orari di apertura: mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, giovedì e domenica dalle 10 alle 19.30, venerdì e sabato dalle 10 alle 21.

Ingresso libero

Musei civici - orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



