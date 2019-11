Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccoli, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Venerdì 15 novembre



Palazzo del Governatore

ore 17: Concerto di Vanni Montanari e Donato D’Antonio

All’interno della bellissima cornice artistica della mostra, CePIM organizza in collaborazione con la Fondazione Toscanini uno speciale appuntamento: il concerto di Vanni Montanari (flauto) e Donato D’Antonio (chitarra). Musicisti eclettici e solidali, si sono formati artisticamente con grandi maestri internazionali e suonano stabilmente assieme dal 1996. In programma musiche di Guastavino, Piazzolla e Gardel. In occasione del concerto, l’accesso alla mostra sarà gratuito a partire dalle ore 15.​

Sabato 16 novembre

Palazzo del Governatore

dalle ore 11.30 alle 19: Vie di Memoria - Performance di Gianluigi Colin

L’artista coinvolgerà gli abitanti di Parma nella realizzazione dell’azione artistica “Vie di Memoria”: tutti sono invitati a portare una immagine o un oggetto che fa parte della propria memoria personale – e che sarà subito restituito al proprietario – che l’artista elaborerà con una fotocopiatrice, intervenendo poi con elementi pittorici. Le opere, timbrate e firmate, saranno realizzate in due copie: una sarà donata alla persona che partecipa all’azione, l’altra sarà esposta a Palazzo del Governatore e sarà inclusa nel grande archivio “Vie di Memoria”. L’ingresso alla performance è libero sino ad esaurimento posti. Inoltre, in questa speciale giornata l’ingresso alla mostra sarà gratuito.



Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Ad ognuno il suo…simbolo!

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese in cui si festeggiano tutti i Santi, andiamo alla ricerca di quelli dipinti nei quadri della Pinacoteca e scopriremo che ognuno ha con sé un oggetto o un animale che racconta la sua storia: ispirati dalle opere viste, in laboratorio, i bambini disegneranno sé stessi con il simbolo che li rappresenta. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.



Domenica 17 novembre



Pinacoteca Stuard



ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.



ore 16: Il mio burattino!

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i bimbi alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-031631

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma



Palazzo del Governatore – sino al 1° dicembre

Costellazioni Familiari. Dialoghi sulla Libertà

La grande mostra, curata da Arturo Carlo Quintavalle, occuperà per intero il Palazzo del Governatoree proporrà un viaggio inedito all'interno della ricerca di Gianluigi Colin, artista visivo, critico e cover editor de “La Lettura”; un percorso costruito sul dialogo con altri autori, artisti, fotografi e poeti contigui a Colin per visione e formazione: accanto a opere storiche e inedite di Colin, alcune delle quali realizzate ad hoc per questa occasione, saranno presentati importanti lavori di autori in forte sintonia cultura

Ingressi: 10 € intero e biglietto famiglia (due genitori con fino a due bambini); 6 € ridotto; 4 € ridotto speciale per under 26; 3 € ridotto speciale per scolaresche con prenotazione.

Orari: da martedì a giovedì 10 - 13 e 15 - 18; da venerdì a domenica 10 - 19.



Casa della Musica, Museo dell’Opera e Casa del Suono – sino al 17 novembre

Boito Librettista e Compositore - Il Nerone nell’archivio storico Ricordi

La mostra racconta l’iter creativo dell’opera Nerone attraverso i documenti e gli oggetti dell’Archivio storico Ricordi: bozzetti, figurini, tavole di attrezzeria, contratti, corrispondenza, partitura, fotografie. Il materiale, arricchito dalle collezioni di Casa della Musica e del Dipartimento di Musicologia di Cremona, è ora a disposizione del pubblico in un percorso espositivo che si snoda tra palazzo Cusani, Museo dell’Opera e Casa del Suono.

Orari:da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18

Ingresso libero



Galleria San Ludovico – sino al 1° dicembre

L'orizzonte degli eventi (cose/quadri)

Alla Galleria San Ludovico, la mostra d'arte contemporanea degli artisti Umberto Squarcia Jr e Andrea Cantagallo. Parma e New York in un dialogo - confronto con contenuti umanistici, forma visiva e concettuale in uno spazio che ritorna sacro.

Orari: mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18; da venerdì a domenica dalle 10 alle 18

Ingresso gratuito



Palazzo Pigorini – sino al 15 dicembre

Il battello pareva sospeso come per incanto

Al primo piano di Palazzo Pigorini, la mostra di Arturo Delle Donne, curate da Cristina Casero e Andrea Tinterri: trentacinque immagini, suddivise in sei progetti differenti, che restituiscono una ricerca complessa attraverso ricostruzioni artigianali di piccole scenografie e modellini in scala.

Orari: giovedì e venerdì ore 14.30 - 18.30; sabato e domenica ore 10 – 18.30

Ingresso gratuito



Palazzo Pigorini – sino al 15 dicembre

Genesi delle forme

Al secondo piano di Palazzo Pigorini, la mostra curata da Cristina Casero ed Elisabetta Longari e dedicata alla ricca produzione di Emilio Scanavino, protagonista della stagione italiana della pittura informale negli anni Cinquanta. Accanto a dipinti, ceramiche e sculture, più di cento fotografie scattate dallo stesso artista.

Orari: giovedì e venerdì ore 14.30 - 18.30; sabato e domenica ore 10 – 18.30

Ingresso gratuito