Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 15 giugno

Pinacoteca Stuard



ore 15.30: laboratorio Paesaggi dipinti

In Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e

pastelli colorati, nel laboratorio i bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli

occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini.

È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.



ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione



Castello dei Burattini

ore 11: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 16 giugno



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11 : visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione

Mostre ospitate negli spazi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore – sino al 28 luglio

La Forma dell’Ideologia - Praga: 1948-1989

A Palazzo del Governatore la più grande mostra italiana dedicata all’arte cecoslovacca con oltre 200 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, lavori di grafica e di stampa, fotografie, oggetti di design e proiezioni cinematografiche.

Orari di apertura: dal martedì al venerdì: 10 - 19, sabato e domenica: 10,30 - 19,30 primo e ultimo sabato del mese aperto fino alle ore 24.

Ingressi: Biglietto intero € 7, biglietto famiglia € 10, ridotto € 5, ridotto speciale € 4, scolaresche e

gruppi € 3. Per informazioni: 0521.218929, info@palazzodelgovernatore.it

Galleria San Ludovico – sino al 7 giugno

Abecedario d’artista 3/3 – Finale

Abecedario d’Artista 2019 si divide in tre: nella terza mostra, una esposizione collettiva di artisti, attorno alla presenza del popolare street artist NemO’s, si articoleranno i lavori di altri sette giovani artisti emiliano romagnoli dai linguaggi e dalle tecniche differenti: dalla street art, alla pittura, all’illustrazione.

Inaugurazione venerdì 14 giugno ore 18.00

Orari di visita:

da giovedì a domenica: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00

ingresso libero

Contatti: associazioneculturaletoro@gmail.com



Palazzo Pigorini – sino al 16 giugno

Marina Burani - Nero – 2019 | 1969

La prima personale di Marina Burani a Parma, sua città d’adozione, è una rassegna retrospettiva dei lavori realizzati durante cinquant’anni di carriera: oltre cinquanta opere esposte con una particolare attenzione alla persistenza del colore nero. La mostra è realizzata dall’Associazione Alphacentauri e curata da Didi Bozzini.

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30

sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30

ingresso libero



Oratorio San Quirino - Via Ospizi Civili , 1 – dal 15 al 30 giugno

L’effimero e l’eterno, a casa del vate

Mostra fotografica collettiva a conclusione del laboratorio “LAB Di Cult 053 FIAF”, composto da 15 fotografi, il cui l’obiettivo era lavorare sulla vita di Gabriele D'Annunzio, un personaggio che ha vissuto un mondo effimero, ma ha lasciato qualcosa di "eterno".

Inaugurazione sabato 15 giugno ore 11.30

Orari di apertura:

Sabato: 15.30 – 19.00

Domenica: 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00

ingresso libero

Musei civici - orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle dalle 10.00 alle 18.00