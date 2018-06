Tutti i musei gratuiti di sabato 16 e domenica 17 giugno

Ogni fine settimana riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

SABATO 16 GIUGNO

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: laboratorio Formelle dipinte

Nel Monastero di San Paolo, scrigno di tanti tesori storici e artistici, sono state trovate le formelle dell'antico pavimento cinquecentesco: dopo aver osservato quelle esposte, i bambini dipingeranno la loro “mattonella” decorandola con animali e personaggi fantastici. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

DOMENICA 17 GIUGNO

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: laboratorio Costruiamo un Burattino!

Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É richiesta la prenotazione: tel 0521-031631.

ore 16.30: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 11.00: visita tematica Tra sacro e profano: tanti racconti nelle opere della Pinacoteca Stuard

Un percorso che porterà alla scoperta delle opere ispirate alle storie dell’Antico e del Nuovo Testamento, ai Vangeli Apocrifi, al poema epico cavalleresco o alla letteratura classica: racconti sacri – come Esaù vende la primogenitura a Giacobbe di Giovanni Andrea De Ferrari, Cristo e la Cananea di Annibale Carracci e Ismaele scolpito da Emilio Trombara - e profani, con le vicende dei protagonisti della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso nelle tele di Domenico Tintoretto e Apelle che ritrae Campaspe di Mattia Preti.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Palazzo del Governatore

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone), omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)

Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Prorogata sino al 24 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero

Accanto alla mostra permanente rimane allestita l’esposizione delle opere del collettivo COLLA.

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Palazzetto Eucherio Sanvitale: chiusura.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

CONTATTI

- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it