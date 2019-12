Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Alla scoperta del patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma: ogni weekend visite guidate e attività gratuite per adulti e bambini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 21 dicembre

Castello Dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

ore 16.30: Il castello degli spaventi

Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Creo il mio presepio

In Pinacoteca tanti pittori ci raccontano il tema della Natività: ispirati dall’osservazione di questi quadri, disegniamo il nostro piccolo presepio. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 22 dicembre



Castello dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

ore 16.30: Bargnocla Cabaret

Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Biblioteca Pavese

ore 16:30:- Dove si nasconde Babbo Natale?

Come fa Babbo Natale a portare i regali ai bambini se i tetti, prima grandi e liberi, ora sono ingombri di antenne e i camini sono murati? Rimpicciolirsi come un topo e anche più, come una formica, è una strategia. Solo chi ne avrà sincera nostalgia lo potrà vedere attraverso una lente d’ingrandimento. La lente del cuore?Spettacolo di narrazione di ombre e luci liberamente ispirato al libro "Babbo Natale e le formiche" di Philippe Corentin (Babalibri), a cura de Le Galline Volanti. Per bambini dai 3 anni, è richiesta la prenotazione: 0521.493345 - pavese@comune.parma.it



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Casa della Musica, Museo dell’Opera e Casa del Suono – dal 22 novembre al 15 gennaio

​Cleofonte Campanini, da Parma al Nuovo Mondo​​

​Un progetto espositivo e tante iniziative di valorizzazione culturale per rendere omaggio al direttore d'orchestra parmigiano nel centenario della sua morte. Le tappe del percorso espositivo sono realizzate attraverso l’esposizione di preziosi materiali documentari, fotografici e museali, provenienti dall’Archivio Storico del Teatro Regio, dal Museo “Riccardo Barilla” - del Conservatorio “Arrigo Boito” e dalla sezione musicale della Biblioteca Palatina. Ha collaborato alla realizzazione del percorso anche l’Archivio Storico Ricordi di Milano, che ha fornito le preziose immagini di bozzetti e figurini disegnati in occasione della prima rappresentazione di Madame Butterfly di Puccini, diretta nel 1904 a Milano al Teatro alla Scala proprio da Cleofonte Campanini.​​

​

Musei Civici - Orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Entrambi i musei saranno chiusi il martedì, il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il 24-25-31 dicembre e il 1 gennaio.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il 24-25- 31 dicembre e il 1 gennaio.