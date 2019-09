Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccoli, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 21 settembre

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Esploriamo insieme la Pinacoteca, attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Giochiamo insieme alla caccia al tesoro: con indovinelli e piccoli indizi andremo alla scoperta delle opere esposte. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato “speciale” di esperto conoscitore della Pinacoteca. Durata: 1ora e 30 minuti. Max. 20 bambini. E’ richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

ore 16.30: La prova

spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti dispo-nibili.



Domenica 22 settembre

Pinacoteca Stuard

ore 11: visita guidata Il Novecento nelle opere della Pinacoteca Stuard

Visita guidata tematica di approfondimento sugli artisti del Novecento presenti in Pinacoteca, con una particolare attenzione al mondo pittorico di Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini

ore 11.30: La favola delle teste di legno

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

ore 16.30: Bargnocla cabaret. Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Palazzo Pigorini – dal 20 settembre al 27 ottobre

Resilient

In mostra a Palazzo Pigorini le fotografie di Marco Gualazzini, nell’esposizione curata Alessandra Mauro: quaranta immagini dai reportage realizzati in Africa che raccontano in che modo questo continente reagisca alle crisi che lo flagellano con una capacità di resilienza straordinaria e insieme drammatica. Le immagini in mostra sono il frutto di un lungo lavoro che ha portato l’autore ad esplorare l’Africa dal Congo al Mali, dal Sud Sudan alla Somalia, alla ricerca di storie e vicende inedite. Storie che nessuno vorrebbe sentire, ma che è necessario raccontare.

Inaugurazione venerdì 20 settembre alle ore 18.00

Orari: mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19

dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso libero

Oratorio di San Quirino - sino al 29 settembre

Boschi fatati. Boschi scolpiti

Esposizione delle fotografie di Marco Fallini: circa 70 immagini scattate negli ultimi dieci anni sull’Appenino Tosco – Emiliano e nella Bassa Parmense. La mostra vuole proporre una lettura e una riflessione sul tema del bosco e degli alberi a partire dalle fotografie in bianco e nero esposte che, attraverso un’atmosfera da fiaba, attirano e inquietano il visitatore nello stesso tempo. Le pose inquadrano parti di natura poco o per nulla contaminate dalle mani dell’uomo, ma spesso modellate dagli agenti atmosferici e dal tempo.



Sabato 21 settembre, alle ore 18, l’autore sarà presente in mostra per dialogare con il pubblico e illustrare le immagini esposte e stampate con la tecnica zonale Ansel Adams.



Orari di apertura: martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30; venerdì dalle 16 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30

Ingresso libero

Musei civici - orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

Contatti



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it