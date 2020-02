Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Alla scoperta del patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma: ogni weekend visite guidate e attività gratuite per adulti e bambini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 22 febbraio

Castello dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.

"Dipingo come James Ensor"​

Nella Pinacoteca, in occasione di Parma capitale italiana della cultura 2020, saranno esposte per un anno, con rotazione mensile, alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. ​

Si inaugura questo importante progetto espositivo con un’opera di James Ensor e per i bambini sarà un avvenimento speciale poter vedere dal vivo il quadro di questo artista, conoscerne le sue tecniche compositive, l'uso del colore, ma anche un momento per favorire il confronto con altri pittori presenti in museo. Ispirati dalle opere viste, i piccoli partecipanti realizzeranno il proprio capolavoro.​Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 23 febbraio

Castello dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

ore 16.30: spettacolo della compagnia "I burattini dei Ferrari".

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Visita guidata

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Pinacoteca Stuard

"I quadri di Pietro. Capolavori della collezione Barilla d'arte moderna"

Il progetto espositivo a cura di Giancarlo Gonizzi, voluto e organizzato dal Comune di Parma e dalla Famiglia Barilla mette in mostra, per un anno, alcune delle più interessanti opere della Collezione Barilla di Arte Moderna. Dodici delle opere più amate da Pietro Barilla verranno esposte a cadenza mensile nelle sale della Pinacoteca Stuard, per raccontare, attraverso il pennello di grandi Maestri, la passione di una vita, vissuta all’insegna dell’eccellenza. Il primo dipinto esposto è “Coquillages” di James Ensor, nei mesi successivi verranno presentate opere di: Alberto Savinio, Atanasio Soldati, Chaim Soutine, Max Ernst, Giorgio Morandi, Fernand Leger, Ennio Morlotti, Renato Guttuso, Jean Dubuffet, Lucio Fontana e Pablo Picasso. Ingresso libero negli orari di apertura della Pinacoteca StuardMostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore – sino al 3 maggio

Time Machine. Vedere e sperimentare il tempo

Nata da un’idea dell’assessore alla cultura Michele Guerra, l’esposizione è curata da Antonio Somaini, professore di teoria del cinema, dei media e della cultura visuale alla Sorbona, con le esperte di cinematografia Eline Grignard e Marie Rebecchi. Time Machine esamina il modo in cui il cinema e altri media fondati sulle immagini in movimento hanno trasformato nel corso degli ultimi 125 anni la nostra percezione del tempo, attraverso una serie di tecniche di manipolazione temporale: dall'accelerazione al ralenti; dal fermo immagine al time-lapse; dalla proiezione a ritroso, al loop e alle infinite varianti di quella operazione cinematografica fondamentale che è il montaggio.

Orari di apertura: martedì e mercoledì 15-19; da giovedì a domenica e festivi 10-19; chiusa il lunedì.

Ingressi: intero 8 €; ridotto € 5 e € 4

Galleria San Ludovico e Portici del Grano – sino al 13 aprile

Noi, il cibo e il nostro pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile

Ambiente, cibo e sostenibilità in un percorso espositivo pensato per coinvolgere e interagire con i visitatori, attraverso esperienze multimediali, aree didattiche e fotografie di grandi autori. La cultura della sostenibilità alimentare sarà promossa attraverso la diffusione di conoscenza e buone pratiche su cibo e ambiente mediante tre azioni: un percorso digitale e multidisciplinare, ospitato nella Galleria San Ludovico, e rivolto a tutti i cittadini, laboratori per gli studenti nello Spazio A, e una sezione fotografica della mostra, visitabile fino al 22 marzo (Giornata mondiale dell’acqua), sotto i Portici del Grano. La mostra è prodotta da Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition con la collaborazione di National Geographic Italia.

Orari di apertura: lunedì - venerdì dalle 9 alle 17, sabato - domenica dalle 10 alle 18

Ingresso gratuito



Palazzo Pigorini – sino al 15 marzo

Parma è la Gazzetta – cronaca, cultura, spettacoli, sport: 285 anni di storia

La mostra, curata dal direttore della storica testata Claudio Rinaldi e dallo storico Giancarlo Gonizzi, intende documentare la storia plurisecolare della Gazzetta, il più antico quotidiano italiano pubblicato con continuità a partire dal 1735, e la parallela storia della città di cui porta il nome. In quasi tre secoli di attività, la Gazzetta ha raccontato le vicende del territorio, ma non di rado la cronaca ha lasciato spazio alla storia, così che, nella mostra, una selezione di prime pagine affiancate a oggetti memorabili ed emblematici permette al visitatore di attraversare il tempo e rivivere gli avvenimenti più significativi.

Orari di apertura: da martedì a venerdì 16 - 19; sabato e domenica 10 - 13 e 16 - 19

Ingresso gratuito



Evento speciale in occasione del carnevale

Circolo di Lettura, strada Macedonio Melloni 4

Sabato 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, il Circolo di Lettura sarà cornice ideale di una grande festa di Carnevale, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Circolarmente e con la partecipazione della compagnia Terra di Danza.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Contatti: info.cultura@comune.parma.it

​

Musei Civici - Orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00.