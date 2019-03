I like Parma e i musei gratuiti del fine settimana

In occasione delle Giornate FAI di Primavera il Comune di Parma promuove uno speciale programma di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, musei e monumenti con visite guidate in alcuni dei luoghi più affascinanti del patrimonio culturale cittadino.

L’abituale programma di eventi gratuiti ai Musei Civici si arricchisce grazie a visite guidate nei più affascinanti musei e gallerie d’arte cittadine, concerti, laboratori e un calendario di attività pensate ad hoc per i più piccoli.



Ad accompagnare i visitatori, rendendo più piacevole questo viaggio, sarà una mappa, realizzata da Parma Illustrata, da completare con insoliti e originali sticker. Gli otto adesivi, raffiguranti simboli e personaggi rappresentativi di Parma, saranno consegnati visitando i luoghi aperti di “I like Parma”: un modo divertente per scandire e ricordare le tappe di questo lungo weekend dedicato al patrimonio artistico.

Di seguito, il programma degli appuntamenti negli spazi del Comune di Parma, all’indirizzohttp://www.comune.parma.it/cultura/evento/it-IT/I-like-Parma-e-Giornate-FAI-di-Primavera.aspx è possibile consultare il calendario completo, realizzato grazie alla collaborazione con le principali istituzioni e realtà culturali del territorio.

Sabato 23 marzo



Palazzo del Municipio strada Repubblica, 1

dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18:Visite guidate alla Sala Consiliare e alla Quadreria



Ex Palazzo della Provincia Piazzale della Pace

Orario di apertura del Palazzo, con visite guidate ogni 30 minuti: 9 - 13 e 14.30 - 18

ore 10 e 11.30: Alla scoperta del gusto

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con i Musei del cibo. Max 20 partecipanti totali. Prenotazione obbligatoria sia per i bambini sia per gli adulti. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it oppure tramite la web apphttp://www.comune.parma.it/prenota

ore 15.30 e 17: La casa ecologica: dieta mediterranea e stili di vita sostenibili

Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni organizzato da Madegus Maestri del Gusto, in collaborazione con Giocampus. Max 20 partecipanti. Preno­tazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.itoppure tramite la web app:http://www.comune.parma.it/prenota



dalle 15 alle 18: Coderdojo Parma

Laboratorio informatico per bambini dai 7 ai 13 anni per imparare a usare creativamente il PC. Max 30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria suwww.coderdojoparma.it.



Info: info@coderdojoparma.it



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio BentornataPrimavera!

Per celebrare il ritorno della Primavera andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti: bellezza, amore, delicatezza, fragilità… In laboratorio costruiremo un fiore simbolo della Nostra personale Primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

ore 21.30: Donna de le donne. Lodi mariane tra chiostri e Cattedrali d’Europa

Concerto vocale itinerante del Coro Paer, all’interno delle sale della Pinacoteca, accompagnato

dagli interventi del personale specializzato del museo



Domenica 24 marzo



Ex Palazzo della Provincia, Piazzale della Pace

Orario di apertura del Palazzo, con visite guidate ogni 30 minuti: 9 - 13 e 14.30 - 18

ore 10 e 11.30: Alla scoperta del gusto

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con i Musei del cibo. Max 20 partecipanti totali. Prenotazione obbligatoria sia per i bambini sia per gli adulti. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it oppure tramite la web app

http://www.comune.parma.it/prenota



dalle 10 alle 19: Gastrograffiti Contest ‘19.

Performance di Arte Urbana e Cultura Gastronomica

Un contest in cui un gruppo di giovani writer si sfiderà nella realizzazione di opere sul tema “Gastronomia e Graffiti”. Le tre opere vincitrici saranno poi esposte all’interno di Gastronomy Hub, il laboratorio aperto del Comune di Parma dedicato alla cultura dell’eccellenza gastronomica.

Dalle 14.30 sarà possibile votare il graffito preferito, alle 18.30 premiazione del vincitore

Evento in collaborazione con l’Associazione Culturale McLuc Culture.

ore 11: Il Parmigiano più famoso nel mondo

L’affascinante storia di un formaggio che nasce dal territorio nel Medioevo e che ancor oggi “si fa” con le stesse tecniche, raccontata da Giancarlo Gonizzi, Coordinatore dei Musei del Cibo, e l’arte di distinguerne i sapori attraverso un assaggio di differenti stagionature, curata da Igino Morini del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Max 25 partecipanti.

Info e prenotazioni: 0521/218889, turismo@comune.parma.itoppure tramite la web app: http://www.comune.parma.it/prenota



ore 15 e ore 17: Mani in pasta…frolla: oggi la crostata la pre­pariamo noi!

Laboratorio per bambini dai 5 anni accompagnati da un adulto. Max 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it oppure tramite la web apphttp://www.comune.parma.it/prenota

Casa del Suono

ore 11: Dal fonografo all’iPod

Visita alla Casa del Suono. Max 25 partecipanti.

Info e prenotazioni: infopoint@lacasadellamusica.it – 0521.031170



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: spettacolo Bargnocla cabaret

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi del Comune di Parma



Palazzo del Governatore – sino al 5 maggio

Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

In una grande mostra fotografica, il ritratto collettivo degli italiani e dell’Italia della rinascita: 160 scatti, video-installazioni e documentari. Per vedere da dove veniamo e dove ancora possiamo andare.

ORARI: Martedì e mercoledì dalle 15 alle 19; da giovedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19

INGRESSI: Intero € 7,00, ridotto € 5,00, biglietto scuola € 4,00, ingresso gratuito fino ai 10 anni

CONTATTI: Info e biglietteria IAT-R Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (Piazza Garibaldi, 1) Tel. 0521218889: tutti i giorni ore 9 – 19

www.turismo.comune.parma.it



Serra Storica del Giardino Ducale – dal 23 marzo al 20 aprile

Viola nell’arte. Le violette protagoniste dell’Impressionismo al Surrealismo attraverso il Liberty e le prime avanguardie.

Un percorso alla ricerca delle violette e dei loro affascinanti significati in alcuni importanti capolavori dell’Arte tra l’Ottocento e il Novecento a cura di Giulia Perin, storica dell’arte.

Sabato 23 ore 11.00: inaugurazione

ore 11.30: Il faut cultiver notre jardin -Passeggiate in giardino con intermezzi di teatro e letture

Per info 340.2411442

Sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 13 alla Biblioteca di Alice

Attività di osservazione scientifica e fantasia olfattiva a cura dell’Associazione Parma Color Viola.

Info: 0521.031751 - alice@comune.parma.it



Musei civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard: sabato 23 dalle 10.30 alle 23, domenica 24 dalle 10.30 alle 18.30

Castello dei Burattini: sabato 23 e domenica 24 dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera, Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini: sabato 23 e domenica 24 dalle 10.30 alle 18.30