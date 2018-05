Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Da venerdì 25 a domenica 27 maggio Parma ospita il Festival dello Sviluppo Sostenibile con oltre 60 appuntamenti fra incontri, spettacoli e conferenze. Il programma completo è disponibile sul sito http://festivalsvilupposostenibileparma.it/



Sabato 26 maggio, a partire dalle 18, inizierà La notte de “Il Terzo Giorno”, un grande evento diffuso dedicato alla Luna e alla Città. Le tante tappe del percorso serale prendono vita negli spazi del centro storico, che per l’occasione apre le porte dei propri luoghi, anche i più segreti, ricchi di fascino e bellezza. Nella notte del 26 maggio Parma diventa un palcoscenico diffuso con l’apertura straordinaria di musei, palazzi privati e spazi commerciali. Il programma completo è disponibile sul sito http://www.ilterzogiorno.it/la-notte-de-il-terzo-giorno/

Sabato 26 maggio

Castello dei Burattini

ore 11.00: laboratorio Costruiamo un Burattino!

Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É richiesta la prenotazione: tel 0521-031631.



ore 15.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 11.00: Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

Architettura e città sostenibili: verso il progetto della Smart City

Presenta il Prof. Paolo Giandebiaggi e dialoga con l’Ass. Tiziana Benassi



ore 15.00: Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

Parma Resiliente – la città di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici



ore 15.30: laboratorio I love Pinacoteca

Dopo aver esplorato le tante sale ed osservato le opere della collezione, nel laboratorio sarà costruita in 3D la Pinacoteca Stuard, con i dipinti che i piccoli visitatori hanno più amato. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.



ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 27 maggio

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



ore 16.30: Bargnocla Cabaret

Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 10.30: Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

Progetto Agrivillaggio Interviene Giovanni Leoni



ore 15.00: Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

Agenda 2030 e Salute Interviene il Prof. Stefano Parmigiani

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Palazzo del Governatore

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone), omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)



Sabato 26 maggio dalle ore 18.00

La notte de “Il Terzo giorno”

Apertura straordinaria della mostra fino alle 22:30 (ultimo ingresso), con possibilità di visite guidate previa prenotazione.

Apertura straordinaria dell’Atelier dei bambini fino alle 23:00 con tre laboratori speciali (alle 18:00, 19:30 e 21:00) sul tema della Luna, per massimo 8 bambini più un genitore Prenotazioni su www.atelierdeibambini.it

Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Dal 14 aprile al 3 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero

Fino al 30 maggio

Esposizione temporanea Exchanges. che raccoglie opere di street art realizzate e collezionate dall’artista Pible, fra cui tele di Lucamaleonte, Dildo Society, Hogre, e ospita alcuni pezzi d’eccezione, realizzati da Banksy, Aryz, Obey.



Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a

Dal 13 aprile al 3 giugno

AZ. Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Apertura da mercoledì a domenica e festività dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero



Crociera dell’Ospedale Vecchio – via D’Azeglio

Dal 14 aprile al 3 giugno mostre e installazioni nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole,

Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero

Chiesa di San Quirino – borgo Romagnosi, 1/a

Dal 14 aprile al 3 giugno mostra nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Musei Civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Contatti



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it