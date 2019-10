Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccoli, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 26 ottobre

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Colori e Musica in Pinacoteca!

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.Nel mese dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori. Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del Maestro. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini



ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.



Domenica 27 ottobre



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

ore 16.30: Bargnocla cabaret

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Biblioteca di Alice

ore 10.30: Halloween: una mattina speciale in biblioteca. A scuola di mostri

Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Cantastorie a progetto nel Cerchio delle Storie con Barbara Romito e Giorgia Parmigiani. La scuola itinerante di mostrologia pratica fa tappa alla Biblioteca di Alice. Approfitta di questa "mostruosa" occasione per diventare un esperto in materia: prove di coraggio, esperimenti di intuito stregonesco e tante storie per conoscere la paura. Prenotazione obbligatoria, massimo 20 bambini. Per info e prenotazioni: 0521.031751 - alice@comune.parma.it