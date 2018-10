Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



SABATO 27 OTTOBRE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



PINACOTECA STUARD

ore 15.30: laboratorio Lo stemma della mia famiglia

Tra le sale della Pinacoteca i bambini scopriranno dove si nasconde lo stemma con le tre mezzelune della Badessa Giovanna Bergonzi; in laboratorio realizzeranno poi lo stemma della loro famiglia con colori e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



DOMENICA 28 OTTOBRE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: spettacolo Bargnocla Cabaret

Spettacolo di burattini della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.



PINACOTECA STUARD

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Portici del Grano – sino al 18 novembre

ABITARE IL TEMPO

La mostra raccoglie fotografie storiche, selezionate dalla curatrice Elena Fava dell’Università di Parma all’interno dell’Archivio storico comunale, provenienti dal fondo APT Parma - Salsomaggiore Terme “Francesco Borri”. Un racconto di immagini, documenti, video e fotografie di Parma e provincia commissionate e raccolte dagli enti di promozione turistica a partire dagli anni ’30 del Novecento. La mostra farà rivivere ai visitatori l’atmosfera della Parma di un tempo, i luoghi che pur avendo cambiato aspetto, appartengono alla memoria di tutti.

Ingresso libero

Palazzo Pigorini - dal 29 settembre al 28 ottobre

VETTORI

Mostra dedicata agli artisti Anna, Andrea e Alberto Vettori e curata da Andrea Tinterri

Orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Sabato 27 ottobre l'esposizione rimarrà aperta eccezionalmente fino alle ore 21 alla presenza degli artisti: un modo per i visitatori di instaurare un dialogo diretto con i protagonisti della mostra.

Ingresso libero

Per info e appuntamenti: tel. 338.1404626

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

Il Castello dei Burattini resterà eccezionalmente chiuso dal 5 novembre al 26 dicembre, riapertura giovedì 27 dicembre.



CONTATTI

- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it