Tutti i musei gratuiti nel fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 27 luglio

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio Viaggio in Pinacoteca

Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Castello dei Burattini

ore 11: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

ore 16.30: Bargnocla cabaret

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione



Domenica 28 luglio

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11 : visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi del Comune di Parma

Palazzo del Governatore – sino al 28 luglio

La Forma dell'Ideologia - Praga: 1948-1989

A Palazzo del Governatore la più grande mostra italiana dedicata all’arte cecoslovacca con oltre 200 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, lavori di grafica e di stampa, fotografie, oggetti di design e proiezioni cinematografiche.

Orari di apertura: dal martedì al venerdì: 10 - 19, sabato e domenica: 10,30 - 19,30

sabato 27 luglio apertura straordinaria sino alle 24.



Ingressi: Biglietto intero € 7, biglietto famiglia € 10, ridotto € 5, ridotto speciale € 4, scolaresche e gruppi € 3.

Per informazioni: 0521.218929, info@palazzodelgovernatore.it

Musei civici - orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle dalle 10.00 alle 18.00