Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 30 marzo



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard



ore 15.30: laboratorio Bentornata Primavera!

Per celebrare il ritorno della Primavera andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti: bellezza, amore, delicatezza, fragilità. In laboratorio verrà costruito un fiore simbolo della primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 31 marzo



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Palazzo del Governatore – fino al 5 maggio

Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

In una grande mostra fotografica, il ritratto collettivo degli italiani e dell’Italia della rinascita: 160 scatti, video-installazioni e documentari. Per vedere da dove veniamo e dove ancora possiamo andare.

Orari: Martedì e mercoledì dalle 15 alle 19; da giovedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19

Ingressi: Intero € 7,00, ridotto € 5,00, biglietto scuola € 4,00, ingresso gratuito fino ai 10 anni

Contatti: Info e biglietteria IAT-R Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (Piazza Garibaldi, 1) Tel. 0521218889: tutti i giorni ore 9 – 19

www.turismo.comune.parma.it



Serra Storica del Giardino Ducale – sino al 20 aprile

Viola nell'Arte. Le violette protagoniste dell’Impressionismo al Surrealismo attraverso il Liberty e le prime avanguardie.

Un percorso alla ricerca delle violette e dei loro affascinanti significati in alcuni importanti capolavori dell’Arte tra l’Ottocento e il Novecento a cura di Giulia Perin, storica dell’arte.

Orari di apertura: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13.

Info: 340/2411442 elisa.pioli@parmacolorviola.com

Musei Civici - Orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Contatti



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it