Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini,realizzati da personale specializzato dei Musei Civici epromossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

SABATO 31 AGOSTO

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: laboratorioViaggio in Pinacoteca

Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

DOMENICA 1° SETTEMBRE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

MOSTRE OSPITATE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMUNE DI PARMA

Galleria San Ludovico. Dall’1 al 15 settembre.

La lettera in corpo

Esposizione dell’artista Francesca Dosi che, a partire dall'analisi del film "Dangerous Liaisons" di Frears, tratto dal romanzo di Choderlos de Laclos, ha realizzato un progetto pittorico di rielaborazione del carteggio tardo settecententesco.

Inaugurazione sabato 31 agosto alle ore 18

ORARI DI APERTURA:mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, giovedì e domenica dalle 10 alle 19.30, venerdì e sabato dalle 10 alle 21

Ingresso libero

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10 alle 18

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14alle 18, domenica dalle 10 alle 18

Per informazioni

- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it