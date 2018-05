Tutti i musei gratuiti del fine settimana

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Nel programma di questo weekend uno speciale appuntamento a cura delle Biblioteche, nell'ambito del programma di “Il Maggio del Libri 2018”, : Tinotino Tinotina Tinotin Tin Tin, presentazione musicale del primo titolo di Musica Disegnata e un po' Strampalata, nuova collana di albi illustrati di grande formato a cura di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati.

Inoltre, a partire dal 9 maggio e fino al 6 giugno, la Pinacoteca Stuard propone una nuova iniziativa dedicata ai più giovani, Parole magiche: ogni mercoledì il personale della Pinacoteca terrà due letture pomeridiane principalmente rivolte a bambini e ragazzi: dalle ore 14.30 alle 15.30 sarà proposta la saga letteraria di Harry Potter, mentre dalle ore 16 alle 17 fiabe, filastrocche e racconti adatti alla prima infanzia.

Gli appuntamenti del fine settimana

Sabato 5 maggio

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Tinotino Tinotina Tinotin Tin Tin di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati

Presentazione musicale del primo titolo di Musica Disegnata e un po' Strampalata, nuova collana di albi illustrati di grande formato (Carthusia Edizioni e a cura di Elisabetta Garilli) che accompagnano i piccoli lettori in percorsi sempre diversi, dove il taglio sorprendente, la sonorità delle parole e la forza delle immagini permettono loro di ascoltare le illustrazioni e di vedere la musica. Incontro musicale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Età: dai 4 anni. Info: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 6 maggio

Castello Dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Palazzo del Governatore

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone) omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)



Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Dal 14 aprile al 3 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero



Si ricorda che venerdì 4 maggio, dalle ore 18.30, nell’ultimo giorno di esposizione in mostra di Gli Arcanoidi dei fumettisti Maicol e Mirco si terrà in Galleria San Ludovico il djset di MILK party. Alle ore 22.00 il concerto dei Winter Dies in June, per il release party del nuovo album Penelope, Sebastian, sarà accompagnata dalla proiezione di proiezione tavole di Alessandro Baronciani, autore di Le ragazze nello studio di Munari.



Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a

Dal 13 aprile al 3 giugno

AZ. Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Apertura da mercoledì a domenica e festività dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero



Crociera dell’Ospedale Vecchio – via D’Azeglio

Dal 14 aprile al 3 giugno mostre e installazioni nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole,

Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Chiesa di San Quirino – borgo Romagnosi, 1/a

Dal 14 aprile al 3 giugno mostra nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero

Musei Civici - orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it