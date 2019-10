Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccoli, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 5 ottobre

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: Colori e Musica in Pinacoteca!

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni.Nel mese dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori. Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del Maestro. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini



ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.



Domenica 6 ottobre



Pinacoteca Stuard

ore 16.30: Visita guidata

La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini

ore 11.00: Visita guidata

Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

ore 16.00: Il teatro delle ombre

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. dopo aver esplorato il museo i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà essere animata come fanno i veri professionisti. Max 15 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-031631.

Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma



Palazzo del Governatore – sino al 1° dicembre

Costellazioni Familiari. Dialoghi sulla Libertà

La grande mostra, curata da Arturo Carlo Quintavalle, occuperà per intero il Palazzo del Governatoree proporrà un viaggio inedito all'interno della ricerca di Gianluigi Colin, artista visivo, critico e cover editor de “La Lettura”; un percorso costruito sul dialogo con altri autori, artisti, fotografi e poeti contigui a Colin per visione e formazione: accanto a opere storiche e inedite di Colin, alcune delle quali realizzate ad hoc per questa occasione, saranno presentati importanti lavori di autori in forte sintonia cultura

Ingressi: 10 € intero e biglietto famiglia (due genitori con fino a due bambini); 6 € ridotto; 4 € ridotto speciale per under 26; 3 € ridotto speciale per scolaresche con prenotazione.

Orari: da martedì a giovedì 10 - 13 e 15 - 18; da venerdì a domenica 10 - 19.



Palazzo Pigorini – sino al 27 ottobre

Resilient

In mostra a Palazzo Pigorini le fotografie di Marco Gualazzini, nell’esposizione curata Alessandra Mauro: quaranta immagini dai reportage realizzati in Africa che raccontano in che modo questo continente reagisca alle crisi che lo flagellano con una capacità di resilienza straordinaria e insieme drammatica. Le immagini in mostra sono il frutto di un lungo lavoro che ha portato l’autore ad esplorare l’Africa dal Congo al Mali, dal Sud Sudan alla Somalia, alla ricerca di storie e vicende inedite. Storie che nessuno vorrebbe sentire, ma che è necessario raccontare.

Orari: mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso libero

Musei civici - orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00

Contatti



Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it