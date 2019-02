Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 9 febbraio



Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard



ore 15.30: laboratorio Il volto racconta

Ritratto e autoritratto: il volto racconta le emozioni, la storia e la bellezza di ognuno di noi. A partire dal ritratto di Giuseppe Stuard i bambini daranno vita alla loro personale interpretazione del volto. Età 5 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 10 febbraio



Castello Dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



ore 16.30: La favola delle teste di legno

Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:



Palazzo del Governatore – sino al 24 febbraio 2019

Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania

Il Palazzo del Governatore accoglie la mostra, che propone quaranta opere dei maggiori rappresentanti di questa corrente culturale e artistica, sviluppatasi in Germania nella prima metà del Novecento, provenienti dal Von der Heydt Museum di Wuppertal (Germania), che ospita una delle più imponenti collezioni dell'Espressionismo tedesco e delle tendenze artistiche del periodo dopo la prima guerra mondiale, come la Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit) e le diverse forme di Costruttivismo e Razionalismo.

Orari di apertura:

martedì e mercoledì dalle 15 alle 19, da giovedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19

Chiuso il lunedì

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 6 euro, ridotto scuole e studenti 4 euro

Informazioni: IAT - Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica 0521.218889

Galleria San Ludovico - dal 9 febbraio al 10 marzo

Vagabondo di Sogni - mostra personale di Francesco Barilli

inaugurazione sabato 9 febbraio ore 18.00

Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

ingresso libero



Musei Civici - Orari di apertura nel weekend



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Contatti



- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it