music show a parma retail: canta e vinci il sogno di sanremo

Un pomeriggio in musica, dove il protagonista sei tu. Sabato 24 febbraio dalle 16.30 a YOUNGO Parma Retail (Strada Burla - S.P. 72, Parma) tutti - piccoli e grandi - possono partecipare alla gara di canto “music show”, per passare una giornata diversa, all’insegna del divertimento, dell’allegria, del canto. E del sogno. Infatti le esibizioni verranno registrate e le 3 migliori verranno iscritte a “Sognando Sanremo Canta con Yo”, il concorso che fa emergere il talento. Parteciperanno, ovvero, alla selezione della giuria artistica YOUNGO: le voci e i brani più belli potranno concorrere alle semifinali del Festival “Sognando Sanremo” 2018, un progetto consolidato, che diventa lo snodo cruciale per la musica indipendente italiana. In questo modo YOUNGO e Yo, la sua coloratissima mascotte, vogliono contribuire a far emergere il talento, aiutando chi vale ad avere una possibilità reale di avvicinarsi al mondo del canto che conta, presentandosi al pubblico e ai professionisti del settore. Il progetto artistico “Sognando Sanremo”, ideato dal manager e talent scout Dino Vitola, dà la possibilità ai talenti emergenti di valorizzare il proprio brano musicale in una compilation al fianco di grandi della musica italiana del calibro di Patty Pravo, Renato Zero, Ivan Graziani, Nek, Gigi D’Alessio,Vasco Rossi. Il cd viene presentato agli addetti ai lavori proprio nella settimana del Festival di Sanremo, l’evento musicale più seguito dagli italiani, offrendo notorietà certa a tutti i suoi interpreti. Una chance importante per chi sogna di farcela.