La grande estate di Musica in Castello 2018

Violini magici, oasi di jazz, voci liriche e note d’amore, novelle, libri e racconti, danze, spartiti meravigliosi, trasformismi, molti sorrisi, volti noti e alcuni personaggi da scoprire: così la musica, l’arte e la cultura emozionano e ci incantano la vita.

La sedicesima edizione della rassegna Musica in Castello – dall’8 giugno al 1 settembre, 30 eventi tutti a ingresso libero – porta artisti di primo piano in Emilia nei territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, in Lombardia in provincia di Cremona e in Toscana a Pontremoli e Bagnone. Tre regioni, 5 province, 22 Comuni che hanno saputo fare rete e dire sì ad un percorso culturale con un forte impegno sociale: tutto il carnet è ad ingresso libero e il pubblico – solo se vuole (perché lo spettacolo si vede sempre e comunque) – può donare spontaneamente una offerta che verrà interamente devoluta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia (si trova a Limestre, provincia di Pistoia) appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati (con patologie gravi e croniche), in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.

Un'estate dal cuore brillante e acceso, dunque: intensa e ricchissima di ospiti, pensata per gli spettatori dei territori protagonisti e capace però di proporre anche – in luoghi vocati al turismo enogastronomico e culturale – concerti, incontri letterari, spettacoli sia nei weekend che durante la settimana per destagionalizzare l’offerta rivolta proprio ai turisti. Una caratteristica accomuna tutti gli appuntamenti in rassegna: situazioni uniche dove la cornice di castelli, rocche, antiche corti, piazze si sposa con performance create appositamente che regalano, di fatto, al pubblico inediti esclusivi da vedere, da ascoltare, da scoprire.

Entrano in carnet, quest'anno, 3 nuovi Comuni che hanno scelto di sposare Musica in Castello: il Comune di Parma, fresca di vittoria quale Capitale della Cultura Italiana 2020; il Comune di Pontremoli ed il Comune di Bagnone, in Lunigiana.

Tanta musica dalle molte contaminazioni e strade con Paul Young, Elio, Syria, Davide Van De Sfroos, Peppe Servillo degli Avion Travel, Lavinia Mancusi, Mè, Pék e Barba. La straordinaria classica con Ramin Bahrami, Daniil Bulayev, la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alpesh Chahuan, il Quartetto d’Archi Mediterraneo diretto da Marco Gerboni, i divertentissimi Musica da ripostiglio (perché da camera ci sembrava eccessivo), Stefano di Battista Quartet con Nicky Nicolai, il Quartetto Spilville. Due fuoriclasse del palcoscenico come il sorprendente poetico Arturo Brachetti e Alessandro Mannarino in acustico. La grande danza con la presenza scenica da urlo di Imperfect Dancers Company. Lirica che emoziona con il soprano Daria Masiero ed il tenore Ugo Tarquini.

Risate e ironia con strepitosi comici e attori tra i quali Nino Frassica, Teresa Mannino, Marina Missironi, Gabriele Cirilli, Vito, Giobbe Covatta, Giancarlo Kalabrugovic. Teatro con la Compagnia Bluestocking su testo di Armando Quaranta.

Tributi: a Frank Zappa (by Ossi Duri feat. Elio), ad Ivan Graziani (raccontato dal giornalista Andrea Scanzi e da Filippo Graziani), a Renato Zero (raccontato da Luca Beatrice, la storia del grande Renato dagli esordi ad oggi), a Fabrizio De André (grazie ai Mille Anni Ancora), a Gabriella Ferri (grazie a Syria), a Lucio Dalla (in jazz, cantato da Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet), omaggi a Rossini, Bach, Tchaikovsky. E altre sorprese.

Gli scrittori di Libri in Castello, mini rassegna letteraria accompagnata da musica, tra i quali Paolo Crepet, Elena Moretti, Guido Marangoni e molti altri.

I titoli degli spettacoli aprono mondi: a volte ironici, spesso centrati sul tema del racconto perché Musica in Castello ha tante belle storie da narrare tra note, incontri e chiacchierate, laddove ogni intervista – abbinata alle canzoni – è sempre un momento intimo in cui l’artista, lo scrittore, il cantautore, l’attore, il comico si rivelano un po' senza copione. Cantano, quasi senza scaletta, sulle note dell'ispirazione e del contesto di straordinari luoghi d'arte: piazze, parchi, antiche ville, castelli e rocche, chiostri, cortili e anche cantine.

Musica in Castello si conferma così un “palinsesto creativo en plein air”: gli artisti abituati a teatri importanti in grandi città, palasport e stadi, salotti tv, tornano ad una dimensione più intima. Più acustica, per cantanti e cantautori. Emozionale per il contatto ravvicinato con gli spettatori.

Musica in Castello è possibile grazie ai Comuni che sostengono il cartellone. In provincia di Parma protagonisti sono: Borgo Val di Taro, Busseto, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Parma, Polesine – Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa-Trecasali, Soragna, Sorbolo, Traversetolo.

I Comuni in provincia di Piacenza che partecipano sono: Alseno, Castell'Arquato, Rivergaro. In provincia di Reggio Emilia il Comune di Campagnola Emilia.

In provincia di Cremona il Comune di Casalmaggiore. In provincia di Massa, il Comune di Pontremoli e di Bagnone. Organizzazione: Piccola Orchestra Italiana con i Comuni che ospitano la rassegna. Direzione artistica di Enrico Grignaffini con la collaborazione del maestro Marco Gerboni.

Musica in Castello per Dynamo Camp: Dynamo Camp ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione. Dynamo Camp offre anche programmi concepiti ad hoc per l’intera famiglia e programmi rivolti a fratelli e sorelle sani, nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce unicamente il bambino malato ma tutta la sua famiglia. Tra le patologie ospitate vi sono: patologie oncologiche, patologie ematologiche (talassemia, emofilia, anemia, drepanocitosi, piastrinopenie), spina bifida,malattie infiammatorie croniche dell’intestino, patologie reumatologiche, emiparesi. Ogni euro donato può fare molto per regalare un pezzetto di felicità agli oltre 1.800 bambini affetti da patologie gravi e croniche che ogni anno vengono a Dynamo Camp per vacanze spensierate e in sicurezza.

Programma

Venerdì 8 Giugno, ore 21,30 – Salsomaggiore Terme (PR), Piazza Libertà

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

…. Perché da Camera ci sembrava eccessivo!

In caso di maltempo: Palazzo dei Congressi

Sabato 9 Giugno, ore 21,30 – Rivergaro (PC), Corte Cantine Bonelli

TERESA MANNINO – Blanco Notes band

Teresa racconta Teresa – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Cantina Bonelli

Sabato 16 Giugno, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza Verdi

ELENA MORETTI – Meri Maroutian & Claudio Tuma

Quasi a casa – LibrInCastello

In caso di maltempo: Teatro Comunale

Mercoledì 20 Giugno, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza G. Garibaldi

ELIO

Da Rossini a Zappa, la mia musica – Ossi Duri feat. Elio, Tributo a Frank Zappa

In caso di maltempo: Teatro Comunale – In collaborazione con Avis Fontanellato

**PROGETTO DYNAMO: presentazione del musical “Grease” realizzato da Dynamo Camp Onlus

Giovedì 28 Giugno, ore 21,30 – San Secondo P.se (PR), Parco Piscina Acquablu

RAMIN BAHRAMI

Come Bach mi ha salvato la vita – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Rocca dei Rossi – Sala delle gesta rossiane

Mercoledì 4 Luglio, ore 21,30 – Felino (PR), Fraz. San Michele Gatti, B&B La Corte di San Michelino (Villa Ceci)

DANIIL BULAYEV (14 anni), violino – F. Mussutto, pianoforte

Il violino magico – Musiche di P. I. Tchaikovsky, A. Piazzolla, F. Waxman, N. Paganini, J. Brahms

In caso di maltempo: Cinema Teatro Comunale

Giovedì 5 Luglio, ore 21,30 – Alseno (PC), Fraz. Castelnuovo Fogliani, Villa Sforza Fogliani

DARIA MASIERO, soprano – UGO TARQUINI, tenore – ROBERTO BARRALI, pianoforte

La Voce nell’Anima – Musiche di G. Verdi, G. Puccini, U. Giordano, G. P. Tosti e J. Bizet

In caso di maltempo: Villa Sforza Fogliani

Sabato 7 Luglio, ore 21,30 – Felino (PR), Fraz. San Michele Gatti, B&B La Corte di San Michelino (Villa Ceci)

COMPAGNIA BLUESTOCKING

D’amore e altre schifezze – Scritto e diretto da Armando Quaranta

In caso di maltempo: Cinema Teatro Comunale

Domenica 8 Luglio, ore 21,30 – Casalmaggiore (CR), Piazza Monsignor Marini

NINO FRASSICA – Blanco Notes band

Novella Bella – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Teatro Comunale – In collaborazione con Pro Loco Casalmaggiore

Lunedì 9 Luglio, ore 21,30 – Campagnola Emilia (RE), Piazza Roma

ARTURO BRACHETTI

Arturo racconta Brachetti

In caso di maltempo: Sala 2000, centro sociale

Martedì 10 Luglio, ore 21,30 – Traversetolo (PR), Corte Agresti

imPERFECT DANCERS COMPANY – Coreografie di Walter Matteini

Lady Macbeth

In caso di maltempo: Corte Agresti.

Mercoledì 11 Luglio, ore 21,30 – Fontevivo (PR), Chiostro Collegio dei Nobili

ANDREA SCANZI – FILIPPO GRAZIANI

Fuochi sulla collina – Omaggio a Ivan Graziani

In caso di maltempo: Palestra Comunale di Fontevivo

Venerdì 13 Luglio, ore 21,30 – Alseno (PC), Fraz. Castelnuovo Fogliani, Villa Sforza Fogliani

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI – A. Chauhan, direttore

Meraviglie d’Italia – Musiche di G. Verdi, G. Rossini, F. B. Mendelssohn

In caso di maltempo: Villa Sforza Fogliani

Mercoledì 18 luglio, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza G. Garibaldi

ALESSANDRO MANNARINO – Tony Canto, chitarra

L’arte dell’incontro – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Lo spettacolo verrà rimandato a data da destinare – In collaborazione con Avis Fontanellato

Giovedì 19 Luglio, ore 21,30 – Castell’Arquato (PC), Piazza del Municipio

LUCA BEATRICE – Daniele Si Nasce Group

Zero, la storia del grande Renato dagli esordi ad oggi – LibrInCastello

In caso di maltempo: Palazzetto dello Sport

Venerdì 20 Luglio, ore 21,30 – Busseto (PR), Cortile delle Scuderie di Villa Pallavicino

GABRIELE CIRILLI – S. Chiussi, voce – D. Baruffini, chitarra

Risate fuori scena – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Teatro G. Verdi

Sabato 21 Luglio, dalle ore 15.00 – Fontanellato (PR)

NESSUNOESCLUSO - 70° compleanno della Rocca Sanvitale

GIORNATA DEDICATA ALLA DISABILITA’ in collaborazione con DYNAMO CAMP, BANDIERA LILLA

In caso di maltempo: Teatro Comunale – In collaborazione con Avis Fontanellato

PROGRAMMA:

dalle ore 15,00 – porte aperte al Labirinto della Masone e alla Rocca Sanvitale di Fontanellato

per maggiori informazioni sull’ingresso ridotto per ospiti con disabilità vedere www.musicaincastello.it/70esimo

ore 18,00– Fontanellato (PR), Piazza Verdi

GUIDO MARANGONI – Nicola De Agostini, tastiere

Anna che sorride alla pioggia – LibrInCastello

ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza G. Garibaldi

MARIA SERENA PORCARI, vicepresidente Associazione Dynamo Camp Onlus

Presentazione Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia

ore 22,00 - DAVIDE VAN DE SFROOS – THE ORPHAN BRIGADE

Sentieri Folk – Viaggio musicale dal Lago di Como al Tennessee

Ingresso libero con posti riservati per ospiti con disabilità.

Lunedì 23 Luglio, ore 21,30 – Borgo Val di Taro (PR), Piazza Verdi

GIOBBE COVATTA – U. Gangheri, chitarra

La Divina Commediola – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Auditorium G. Mosconi

Martedì 24 Luglio, ore 21,30 – Polesine Zibello (PR), Piazza G. Guareschi

LOS PACAMINOS feat. PAUL YOUNG

La frontiera Tex-Mex

In caso di maltempo: Piazza G. Guareschi – In collaborazione con Pro Loco di Zibello

Mercoledì 25 Luglio, ore 21,30 – Parma, Cortile d'Onore di Casa della Musica

STEFANO DI BATTISTA QUARTET – NICKY NICOLAI, voce

Lucio Dalla in jazz

In caso di maltempo: Sala dei Concerti di Casa della Musica.

Giovedì 26 Luglio ore 21,30 – Soragna (PR), Piazza G. Garibaldi

MARINA MASSIRONI – F. Battistelli, clarinetto – A. Vismara, violino – Neruda, pianoforte

Ma che razza di Otello

In caso di maltempo: Nuovo Teatro

Venerdì 27 Luglio, ore 21,30 – Polesine Zibello (PR), Piazza Balestrieri

GIANCARLO KALABRUGOVIC – Stiron River

Un’infanzia difficile

In caso di maltempo: Scuola Elementare “G. Rastelli”- In collaborazione con Pro Loco di Zibello

Martedì 31 Luglio, ore 21,30 – Sorbolo (PR), Piazzetta Centro Civico

LAVINIA MANCUSI

Semilla – Musica nomade

In caso di maltempo: Palazzetto dello sport Pala Arisi

Mercoledì 1 Agosto, ore 21,30 – Sissa-Trecasali (PR), Piazza E. Fontana

MILLE ANNI ANCORA

Ricordando Fabrizio De André – Concerto proposto dai suoi storici musicisti

In caso di maltempo: Sala Cinema Teatro Sissa

Sabato 4 Agosto, ore 21,30 – Pontremoli (MS), Piazza della Repubblica

VITO (Stefano Bicocchi) – Mè, Pék e Barba

Da Fellini alla cucina. Vino Incluso – Parole e musica di e con…

In caso di maltempo: Teatro La Rosa

Venerdì 24 Agosto, ore 21,30 – Bagnone (MS), Piazza Europa

QUARTETTO SPILVILLE (A. Costamagna, S. Cazzulani, I. Negrotti, M. C. Mazza)

Sogno Americano – Musiche di W. A. Mozart, A. Dvoràk.

In caso di maltempo: Teatro Comunale

Sabato 25 Agosto, ore 21,30 – Fidenza (PR), Piazza Verdi

PEPPE SERVILLO, voce – JAVIER GIROTTO, sassofoni – NATALIO MANGALAVITE, pianoforte

Parientes

In caso di maltempo: Teatro Magnani

Giovedì 30 Agosto, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Cortile Centro Cardinal Ferrari

MARCO GERBONI, sassofoni – QUARTETTO D’ARCHI MEDITERRANEO (L. Marziali, E. De Angelis, R. Molinelli, R. Trainini)

Happy birthday Mr. Rossini – Musiche di G. Rossini, B. Marcello, W. A. Mozart, E. Morricone.

In caso di maltempo: Teatro Comunale – In collaborazione con Centro Cardinal Ferrari e Avis Fontanellato

Venerdì 31 Agosto, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Cortile Rocca Sanvitale

PAOLO CREPET – G. Montagna, voce – A. Rizzi, chitarra

Coraggio & Paura – LibrInCastello

In caso di maltempo: Teatro Comunale – In collaborazione con Avis Fontanellato

Sabato 1 Settembre, ore 21,30 – Noceto (PR), Piazza Repubblica

SYRIA – M. Germini e D. Ferrario, chitarre

Perché non canti più – Concerto spettacolo per Gabriella Ferri

In caso di maltempo: Teatro Moruzzi

L'aspetto "sociale" di Musica in Castello: "Musica in Castello è un gruppo di volontari uniti dallo stesso ideale: portare cultura su questo territorio. E’ un lavoro complesso, meticoloso, fatto di relazioni, di fiducia e di rispetto, faticosamente costruito nel tempo tra i diversi attori coinvolti in ambito amministrativo e artistico – come spiega Enrico Grignaffini -. Da 16 anni mettiamo a disposizione il nostro entusiasmo, la nostra tenacia e la nostra forza di volontà per creare sinergie tra realtà molto differenti tra loro che, grazie a noi, vengono coinvolte in un progetto culturale comune. Tutti gli spettacoli offerti sono a ingresso libero. Crediamo fortemente che questa scelta possa favorire la partecipazione agli eventi da parte di tutta la cittadinanza, incentivare gli scambi territoriali e permettere la valorizzazione dei luoghi d’arte che circondano da secoli silenziosamente le nostre terre. Da alcuni anni abbiamo deciso di contribuire, durante ciascuna rassegna estiva, ad una specifica raccolta fondi finalizzata a sostenere progetti sociali territoriali. L’adesione alla raccolta è di tipo volontario ed è anche una importante dimostrazione del vostro coinvolgimento".

La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini con la collaborazione del maestro Marco Gerboni e di tutti i Comuni inseriti in cartellone che ospitano i concerti, tra cui il Comune di Fontanellato capofila.

Musica in Castello, inoltre, riserva posti agli ospiti del Centro Cardinal Ferrari.

Musica in castello 2018 per Dynamo Camp raccolta fondi solidale.

Proposte per vivere il territorio con promozioni offerte da: Bici Shop Salsomaggiore Terme per noleggio biciclette; Castelli del Ducato di Parma e Piacenza per visite ai manieri con card; Il Rigoletto, Verdi, Mezzadri, tre ristoranti della famiglia Mezzadri per pranzi e cene convenzionati; Centro Benessere Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme per percorsi benessere; Spatium la Spa delle Terme di Tabiano; piscina Guatelli di Fidenza e piscina FontaBeach di Fontanellato per sport e relax; Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto; Musei del Cibo di Parma (Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna, Museo del Prosciutto a Langhirano, Museo del Salame di Felino).

