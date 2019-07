musica in castello: “la mia vita tra musica e teatro”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Riservato, garbato con stile, old fashioned, volto di punta del teatro italiano, una carriera di successo tra musica e recitazione: è Gianluca Guidi, il protagonista di uno speciale appuntamento della rassegna culturale estiva Musica in Castello, alla diciassettesima edizione. Intratterrà il pubblico martedì 16 luglio a Traversetolo, in Corte Agresti, in un evento dove verrà “simpaticamente intervistato” da Massimo Cervelli, mitica voce di Rai Radio 2. “La mia vita tra musica e teatro”: questo il titolo dell’incontro, a ingresso libero, che ha la collaborazione del Comune di Traversetolo, che sostiene l’iniziativa. La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per “Libera contro le mafie” di Don Luigi Ciotti. La rassegna è firmata da Piccola Orchestra Italiana, con la direzione artistica di Enrico Grignaffini. Per informazioni: Piccola Orchestra Italiana, WhatsApp 348.1234317, info@piccolaorchestraitaliana.it, www.musicaincastello.it