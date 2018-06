narrazioni visive 2018 a viazzano

La settima serata di Narrazioni Visive è l'occasione giusta per scoprire il bellissimo e suggestivo borgo di Viazzano (Varano de' Melegari).

Sul sagrato della Chiesa proietteremo "Una giornata a Istanbul" di Luisa Montagna e "In volo sui tesori della Val Taro e Val Ceno", un video realizzato con drone da Paolo Leoni e Letizia Bonomi che ci farà scoprire da una visuale diversa i Castelli e Rocche delle due valli. Il video sarà accompagnato da un commento musicale dal vivo con Paolo Leoni alla chitarra, Letizia Bonomi alla tiorba e Luisa Montagna al basso continuo.

Una serata da non perdere!

La partecipazione è libera

