narrazioni visive 2018 alla villa la caplera di medesano

Nella bellissima cornice della Villa "La Caplera", ex villa del Maestro Gandolfi, verrà proiettato il fotoracconto del progetto sul Commercio, voluto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Medesano, in collaborazione con il gruppo fotografico Libera Fotografia. Questo progetto ha visto coinvolti 45 commercianti di Medesano e una ventina di fotografi che hanno colto momenti della loro quotidianità lavorativa. La proiezione sarà accompagnata da momenti musicali dal vivo a cura di Luisa Montagna al violoncello ed Emanuel Tagliaferri all'oboe e pianoforte.

L'Amministrazione Comunale offrirà in omaggio ad ogni commerciante che ha aderito all'iniziativa la foto più significativa. Le foto verranno esposte alla Villa in anteprima rispetto alla mostra fotografica collettiva che si aprirà il 01 settembre fino al 12 ottobre al primo piano del Municipio di Medesano.

La partecipazione è libera

