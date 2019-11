natale in cantina 2019

Prezzo non disponibile

Domenica 15 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, lasciati deliziare dalle nostre novità Bosco Grande e Malvasia Calanchi e dal nostro campione Callas 2017, premiato con il prestigioso riconoscimento Tre Bicchieri Gambero Rosso.



Chiudi gli occhi e assapora lo spirito del Natale in compagnia della Pasticceria Battistini, con assaggi e vendita dei suoi tradizionali dolci natalizi.



Scopri dove nascono i nostri vini! Sarà possibile effettuare visite guidate alla cantina nelle seguenti fasce orarie: 11:00, 15:00, 17:00 e 18:00.



Libera la tua immaginazione con il workshop su prenotazione a cura di Steli di Stile di Collecchio (12 posti per ciascuno):



• ore 10:00 - Workshop “Costruisci il tuo centrotavola del Natale”



• ore 15:00 - Workshop “Costruisci il tuo cadeau natalizio”



Inoltre, durante tutta la giornata, Steli di Stile offrirà la possibilità di personalizzare le proprie confezioni natalizie con materiali ecosostenibili.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@montedellevigne.it- 0521309704

