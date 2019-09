negoziare con i clienti | incontro gratuito

NEGOZIARE CON I CLIENTI



Quanto costa il tuo lavoro?



Come lo traduci in un’offerta?



Prima di fare un preventivo devi essere consapevole dei tuoi costi, dei prezzi di mercato, e di quanto guadagnare per poter vivere del tuo lavoro.



Con l’arrivo dell’autunno, In collaborazione con ACTA - L'associazione dei freelance, riparte la serie di incontri informativi e gratuiti legati al complicato mondo dei liberi professionisti.



A ottobre parleremo di come farti pagare il giusto dai tuoi clienti e degli accorgimenti per non farti tiranneggiare, così da ottenere contratti soddisfacenti. Suggerimenti pratici e tecniche di negoziazione per stare alla larga dal tira-e-molla sul prezzo e non svendere la tua professionalità.



Iscrizione gratuita su Eventbrite a questo link: http://bit.ly/2Zf9Tgy



La relatrice sarà in collegamento con noi da remoto.



RELATRICE



Enrica Poltronieri, formatrice e consulente aziendale da molti anni, in particolare opera su:

- comunicazione di vendita e gestione di trattative commerciali negoziazione;

- comunicazione interpersonale, scritta e telefonica;

metodologie creative per l’innovazione e problem solving creativo;

- consulenza per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi con metodologie creative.



È co-autrice dell’e-book: “Cantieri creativi: pratiche di creatività e innovazione” KKien Publishing International (2014). Per ACTA attualmente è referente per la convenzione con la Mutua Sanitaria Insieme Salute.



QUANDO & DOVE



Martedì 1 ottobre 2019



Dalle 17.00 alle 18.00



c/o Officine On/Off | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma





In più, se avete bisogno di :



- Capire il mondo dei freelance

- Confrontarti sui tuoi problemi legati al mondo del lavoro

- Avere informazioni di base sui diritti e sugli obblighi dei freelance

- Avere indicazioni su come definire le tue tariffe con i clienti



… dalle 15.00 alle 17.00 torna puntuale come tutti i mesi, in occasione del Coworking Day, lo sportello di orientamento a cura proprio di ACTA!



Prenota un appuntamento scrivendo a sportelloemiliaromagna@actainrete.it.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841