Nella Notte delle Pievi, “Il Classico incontra il Jazz”

Nell’incantevole cornice della Pieve di San Biagio a Talignano, domenica 12 agosto torna “La Notte delle Pievi”, evento gratuito promosso dalla Provincia in collaborazione con la Diocesi, il Comune di Sala Baganza, le associazioni locali e Parma OperArt. Un’occasione unica per apprezzare, in notturna, il gioiello romanico del nostro territorio, in un mix tra musica e arte. Si inizia alle 21 con il concerto dal titolo “Il classico incontra il jazz”, omaggio a Claude Bolling interpretato dal quartetto formato da Claudio Piastra (chitarra), Simone Pagani (pianoforte), Franco Catalini (contrabbasso) e Marco Tolotti (batteria).

Terminato il concerto, sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Pieve, a cura della Pro Loco di Sala Baganza. E sarà una visita particolare: i restauri dello scorso anno hanno infatti restituito al pubblico la bellezza originaria degli affreschi dei primi del '500 e tre dipinti ad olio del '700 che rappresentano Il Redentore e Santi, La Vergine e Santi e un Sant' Antonio di scuola veneta.

Per informazioni contattare lo I.A.T. di Sala Baganza al numero 0521 331342, E-mail: iatsala@comune.sala-baganza.pr.it.

Il programma di sala:

P. Desmond: Take five

per piano trio jazz

R. Joshua Moretti: Suite da Cineromanza

per chitarra e trio jazz

Desertica – Santor – Sabbia

dedicata a Claudio Piastra

Claude Bolling: Concerto

for Classic Guitar and Jazz Piano

Hispanic Dance

Mexicaine

Invention

Serenade

Rhapsodic

Africaine

Finale