nice to make you! la community di makers si presenta | dicembre

"Chi sono i makers e perché cambieranno il mondo": recitava così il titolo di un articolo di qualche anno fa.



Martedì 3 dicembre se passate al FabLab Parma farete a meno di leggerlo...!



I makers sono persone portatrici di idee, know-how, competenze, abilità, esperienze, professionalità open source (hardware & software) nell’ambito della fabbricazione digitale e dell’innovazione tecnologica ma anche sociale.



Ma…chi sono i makers del FabLab Parma?



Che competenze hanno da mettere a disposizione reciproca e di tutta la community?



Li conosciamo, ma soprattutto: tra di loro si conoscono?



“Nice to make you!” è l’incontro gratuito e informale, pensato appositamente per far conoscenza, scambiarsi idee, contatti e progetti. Insomma, un’occasione per fare rete al di là di uno schermo.



E se non sei ancora iscritto o non hai mai messo piede in un FabLab… sei il primo a non poter mancare!



COME PARTECIPARE A NICE TO MAKE YOU



La partecipazione è gratuita previa compilazione dell'apposito Form d'iscrizione che trovi cliccando qui: http://bit.ly/33Zs508



Durante la serata inoltre ci sarà la × Sticker Night ×



Per festeggiare infatti l'acquisto del super plotter per la stampa e il taglio (grazie al contributo di Fondazione Cariparma) e promuovere i servizi che è in grado di offrire, vi aspettiamo per stampare adesivi e sticker prespaziati dei vostri loghi e disegni preferiti! La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione dell’apposito modulo online di registrazione a questo link: https://bit.ly/37kfQNJ



QUANDO & DOVE



Martedì 3 dicembre 2019

Dalle 18.00 alle 23.00

c/o FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

