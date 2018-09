Nitro in concerto a parma per il “no comment tour”

Nitro, rapper vicentino tra i più stimati in Italia, arriva al Campus Industry Music di Parma sabato 29 settembre con il suo “No Comment Tour”, all’interno del Positive River Festival OFF. Il concerto di Parma arriva nella seconda parte del tour promozionale del disco omonimo, uscito quest'anno a gennaio, con cui l'artista ha registrato già diversi sold out nelle date precedenti. Biglietti in prevendita online e nei punti vendita del circuito Ciao Tickets a 17 € più diritti di prevendita. Prezzo in cassa il giorno dell’evento: 20 €. Apertura porte ore 21:00 e opening a cura di Dank & Dhap e Dentro + DjOver; inizio concerto di Nitro alle 23; a seguire dj set di Paolo Baldes, dj resident presso la Baia Imperiale.



Nicola Albera, in arte Nitro, anche conosciuto come Wilson o Phil de Payne, riconoscibile già solo per il suo curioso aspetto da membro di una metal band norvegese, si è fatto conoscere fin da giovanissimo per l’abilità nell’intrecciare rime e calcare il palco con sicurezza già intorno ai 13 anni. Nel 2012, a 19 anni, arriva per lui la prima partecipazione al programma culto “Mtv Spit”, trasmissione dedicata al freestyle: nonostante la giovane età, conquista il secondo posto. L’anno successivo partecipa nuovamente e arriva in finale con Shade che però lo batte: tuttavia, questo non è un ostacolo per la sua carriera che proprio nel 2013 è pronta a decollare.

“No Comment” è il titolo del nuovo album di Nitro, prodotto da Salmo, pubblicato dalla Machete Empire Records e distribuito dalla Sony Music e dalla Epic Records: una collaborazione, quella con l'etichetta, che inizia con il primo disco dell’appena ventenne Nitro, Danger (2013), e che si consolida con Suicidol (2015) che si aggiudica il Disco d’Oro nello stesso anno.

“No Comment” è il suo album più consapevole, in cui abbandona momentaneamente la narrazione di se stesso e del suo passato per rivolgersi maggiormente verso il mondo esterno e l’attualità. Un disco che lui stesso definisce più underground, in cui non cerca in nessun modo melodie o rime facili, ma che riesce a interessare comunque al grande pubblico anche del mainstream.

Il rappato, sempre velocissimo, in questo disco accelera, mentre le basi più hardcore ed elettroniche si fanno da parte, lasciando emergere al meglio le doti tecniche, il carisma dietro il microfono e l’ampiezza del vocabolario utilizzato.

Il primo singolo e videoclip del disco, “Buio Omega” (uscito nel dicembre 2017), in una sola settimana raggiunge quota 900.000 visualizzazioni e crea un’eccitata suspense per il nuovo prodotto musicale del biondo vicentino. A qualche mese di distanza seguono “Ho fatto bene” (marzo 2018) e “Chairaggione” (maggio 2018), che confermano la nuova linea narrativa voluta dal rapper e dalla crew che lo assiste e circonda. Non sorprende, quindi, che nella classifica dei 10 album rap più venduti in Italia nel 2018, il terzo disco di Nitro si piazzi in 5° posizione, confermandolo come voce imprescindibile e interessante dell’intero panorama.

