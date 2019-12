non ho notizie di me da tanto tempo di rolando campanini

Gallery

Inaugura sabato 14 alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra di Rolando Campanini (aperta fino al 2 gennaio 2020). L’artista si ritrova e ci fa ritrovare in questa personale dove racconta dell’uomo e del mondo attraverso composizioni astratte con combinazioni perfette di colore e forma, con ironia e poesia, come rivela già il titolo enigmatico ed evocativo ripreso da Alda Merini: “Non ho notizie di me da tanto tempo”. Sono 25 opere divise in serie e ci parla d’incomunicabilità, di solitudine, d’ottusità e di vanità, ma anche di una bellezza e armonia perduta, ritrovata infine nell’arte.