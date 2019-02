La V.S.III è cordialmente invitata al convegno che si terrà presso la sala Consiliare del Comune e della Comunità Montana sita in Piazza Ferrari n.5, nella giornata del 16 Febbraio 2019 dalle ore 17.00, in occasione della Campagna Nazionale di Croce Rossa Italiana dal titolo:

“Non sono un Bersaglio”

Il convegno è organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Tizzano Val Parma, atto non solo a sensibilizzare e far conoscere cosa attualmente sta succedendo a tutti gli operatori Sanitari nel mondo, ma dare profondo Valore culturale e sociale perché “Non sono un bersaglio” è un grido, un appello di civiltà e una campagna internazionale con un focus specifico sulla situazione nazionale, voluta dalla Croce Rossa Italiana per denunciare il costante intensificarsi di attacchi agli operatori sanitari nei teatri di conflitti in tutto il mondo, ma anche in “insospettabili” contesti come le città e le provincie italiane.

Durante tutta la giornata a partire dalle ore 10.00 davanti al Comune in Pizza Ferrari, verrà allestito dai Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Tizzano Val Parma, un evento unico nel suo genere.

Sarà possibile vivere un’esperienza visiva ed acustica di uno scenario di guerra per poter vivere sulla vostra pelle quello che ogni giorno viene vissuto da migliaia di operatori che cercano di salvare persone inermi.

Istruttori D.I.U. di Croce Rossa Italiana affiancati da operati abilitati spiegheranno alla popolazione i valori diffusi in tutti i paesi del mondo.

Sarà allestita una mostra fotografica dall’ 11 febbraio al 15 febbraio presso la Biblioteca Comunale, in Via Cesare Battisti n. 20.

Ringraziando la V.S.III della vostra onorata Partecipazione.

