In occasione delle manifestazioni promosse dal Comune di Fidenza per la celebrazione del centesimo anniversario della Festa dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, domenica 4 novembre alle ore 21 presso il teatro “Magnani” di Fidenza si terrà un concerto dei “Pueri Cantores della Cattedrale di Fidenza” accompagnati dall’Ensemble d’archi “Gulli”, entrambi diretti dal M°Luca Pollastri, e del coro "CAI Cremona” sotto la direzione del M° Cristiano Villaschi.

Il concerto dal titolo “Non ti ricordi…. La Grande Guerra nei canti degli Alpini”, vedrà l’esecuzione dei più famosi canti della Prima Guerra mondiale nella versione per coro a voci pari maschili a cappella e per coro di voci bianche ad una voce con accompagnamento strumentale.

Per i “Pueri Cantores della Cattedrale di Fidenza”, la peculiarità di questa produzione concertistica sta nell’operazione culturale intra ed extra coro: per i bambini e i ragazzi (7-14 anni), proprio grazie al potere della musica, è un modo per conoscere le proprie radici ed essere consapevoli della propria storia in maniera più “sentimentale” e meno “razionale” rispetto a quanto viene normalmente studiato a scuola; dall’altra parte c’è la straordinarietà dell’esecuzione di questi brani, normalmente presentati da cori di voci virili, da parte di un coro di voci bianche che ne accresce proprio quell’aspetto “sentimentale” di cui sopra.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Fidenza, del Gruppo Alpini di Fidenza - sezione di Parma e del CAI Parma - sottosezione di Fidenza.

L’ingresso è libero e gratuito.