Notre Dame de Paris torna a Parma

Il musical Notre Dame de Paris a settembre darà vita alla prima edizione del Parma Cittadella Musica, la nuova rassegna organizzata dalla società parmigiana Puzzle Concerti con Intersuoni di Torino e in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma e il patrocinio di Parma, io ci sto. L'inaugurazione è fissata per mercoledì 11 settembre con Salmo. Da giovedì 19 a sabato 21 Notte Dame de Paris che torna in Italia, dopo aver ottenuto un successo planetario testimoniato da riconoscimenti e premi, il musical tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella. Le prevendite sono aperte tramite Ticketone e Vivaticket.