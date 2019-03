Notte dei miracoli, tributo a Dalla con Custodie Cautelari, Poggipollini, Cesareo e Colombo al Campus Industry

Lucio Dalla avrebbe compiuto questa settimana 76 anni. Al Campus Industry di Parma sabato 9 marzo gli si dedica un tributo speciale, con le Custodie Cautelari accompagnati da ospiti d'eccezione: suoneranno con loro Federico Poggipollini, Cesareo e Luca Colombo. Apertura porte alle ore 21:00, inizio spettacolo alle 22:30, biglietti in prevendita a 12 euro + d.p. sul circuito Ciao Tickets e Ticket One.



Anche Parma vuole rendere omaggio al cantautore bolognese prematuramente scomparso il primo marzo del 2012, punto di riferimento per tanti musicisti e appassionati. Lo farà con un concerto particolare, un tributo guidato dalle Custodie Cautelari di Ettore Diliberto e Anna Portalupi, accompagnati da tre chitarre di alto profilo: Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue dagli anni '90, innumerevoli collaborazioni artistiche e una lunga carriera da solista; Cesareo, che da sempre imbraccia lo strumento per Elio e le Storie Tese e Luca Colombo, compositore, oltre che chitarrista, che ha collaborato - tra gli altri - con artisti come Ramazzotti, Celentano, Pezzali, Mina e Battiato.