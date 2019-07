Notte dei Saldi: sabato 6 luglio negozi aperti fino a mezzanotte

Un sabato sera nel cuore della città, avvolti dall’atmosfera estiva e dalle luci di negozi e borghi illuminati: torna, sabato 6 luglio, l’ottava edizione della “Notte dei Saldi”, l’atteso appuntamento organizzato da Federmoda Parma, aderente ad Ascom, per accogliere cittadini e appassionati di shopping in occasione del primo giorno di saldi estivi. Durante la serata, boutique e negozi del nostro centro storico effettueranno infatti un’apertura straordinaria fino alle 24:00.

“Anche quest’anno la Notte dei Saldi, che da sempre suscita forte interesse tra i cittadini, darà la possibilità di approfittare di sconti e promozioni fino a mezzanotte - ha commentato Filippo Guarnieri, Presidente Federmoda Parma – Ascom, inoltre, per gli operatori che hanno confermato la propria apertura serale, riserverà coupon per un’ora gratuita nei parcheggi Toschi e Goito. La Notte dei Saldi rappresenterà quindi un momento di svago per parmigiani e visitatori, ma anche un modo per valorizzare e dare maggiore visibilità a quegli operatori del centro che terranno aperto”.

L’elenco dei negozi associati è consultabile sul sito Ascom www.ascom.pr.it

I consigli di Federmoda:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò

risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

4. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.