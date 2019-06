notte di grande jazz a musica in castello con roberto gatto quintet

Notte di grande jazz giovedì 20 giugno, ore 21,30, a Fontanellato (PR), complice la spettacolare scenografia della Rocca Sanvitale, per Musica in Castello che porta in piazza un quintetto mondiale di musicisti strepitosi: il Roberto Gatto Quintet.



Gatto, uno dei più grandi batteristi e compositori nel mondo, è in concerto nel parmense con i musicisti di altissimo profilo Flavio Boltro trombettista italiano nel gotha