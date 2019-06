Notte di grande jazz a Musica in Castello con Roberto Gatto Quintet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Una serata strepitosa a Musica in Castello 2019: già il tributo a Miles Davis, straordinario compositore e trombettista statunitense jazz che ha fatto la storia della musica, è da ascoltare. Se poi a fare questo omaggio arriva Roberto Gatto, uno dei più grandi batteristi e compositori in Europa e nel mondo, che porta con sé a Fontanellato altri quattro big – suoi grandi amici sul palcoscenico e nella vita - il concerto è di quelli davvero imperdibili. In A Tribute to Miles Davis 5tet, 67/68 - giovedì 20 luglio alle 21.30 davanti alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, in piazza Garibaldi (in caso di maltempo teatro comunale) – arrivano oltre al magistrale Roberto Gatto alla batteria: i musicisti di altissimo profilo Flavio Boltro uno dei più grandi trombettisti italiani, nel gotha della scena jazzistica mondiale; il sassofonista già leggenda contemporanea Max Ionata; il contrabbasso di gran classe suonato da Francesco Puglisi ed il jazzatissimo pianoforte di Roberto Tarenzi. Una favola jazz per una notte da segnare in agenda. Così Musica in Castello, nella sua diciassettesima edizione, porta in carnet il quintetto eccezionale di Gatto batterista di indiscussa autorevolezza ad omaggiare Davis, il compositore e trombettista statunitense jazz, considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del ventesimo secolo, per lo stile inconfondibile ed un'incomparabile gamma espressiva. Un grande concerto a ingresso libero, organizzato da Piccola Orchestra Italiana con il contributo del Comune di Fontanellato, che vedrà il quintetto confrontarsi con Miles Davis, che ha preso parte alla rivoluzione bebop, ha ideato il cool jazz, l'hard bop, il modal jazz, il jazz elettrico o jazz-rock. Gatto e i suoi musicisti reinterpretano Davis omaggiando, di fatto, il tempo in cui quei dischi storici sono entrati nelle loro vite, restandoci per sempre. Un impegno e una sfida, dunque, quella di Musica in Castello di rileggere il repertorio di una delle formazioni più strepitose della storia della musica jazz mondiale aggiungendo un tocco di novità. Roberto Gatto, romano, ha debuttato professionalmente nel 1975 con il Trio di Roma insieme a Danilo Rea ed Enzo Pietropaoli. Ha suonato in tutta Europa e nel resto del mondo con i suoi gruppi ed insieme ad artisti internazionali. Le formazioni a suo nome sono caratterizzate, oltre che da un interessante ricerca timbrica e un’impeccabile tecnica esecutiva, dai colori tipici della cultura mediterranea. Gatto ha collaborato e collabora con molti artisti, tra i quali: Ennio Morricone, Mina, Lucio Dalla, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Ivano Fossati, Riccardo Cocciante, Sergio Caputo, Teresa De Sio, Gilberto Gil, Riz Ortolani. La diciassettesima edizione della rassegna estiva organizzata da Piccola Orchestra Italiana con il contributo del Comune di Fontanellato ospita dunque, il concerto-spettacolo a ingresso libero, tutto da ascoltare. La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti. La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini. Fondamentale la collaborazione di tutti i Comuni inseriti in cartellone che ospitano i concerti e numerosi sponsor. Proposte per vivere il territorio con promozioni offerte da: Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto; Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per visite ai manieri con card; Bici Shop Salsomaggiore Terme per noleggio biciclette; Il Rigoletto, Verdi, Mezzadri, tre ristoranti della famiglia Mezzadri per pranzi e cene convenzionati; Centro Benessere Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme per percorsi benessere; Spatium la Spa delle Terme di Tabiano; piscina Guatelli di Fidenza e piscina FontaBeach di Fontanellato per sport e relax. Per informazioni sugli spettacoli: Piccola Orchestra Italiana WhatsApp 3481234317 info@piccolaorchestraitaliana.it www.musicaincastello.it Ufficio Stampa Francesca Maffini Tw @fmfeye Il presente comunicato è stato autorizzato da Piccola Orchestra Italiana organizzatore della rassegna e dal Direttore Artistico Enrico Grignaffini. L’Ufficio Stampa declina ogni responsabilità in caso di variazioni, inesattezze o variazioni.