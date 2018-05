Sabato 19 maggio è la Notte Europea dei Musei: tutti gli appuntamenti gratuiti

Torna la Notte dei Musei, iniziativa europea che ha l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea, e giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, con il patrocinio di Consiglio d'Europa, Unesco e ICOM.

La Notte dei Musei offre un’occasione insolita per accostarsi al patrimonio artistico italiano, soprattutto a chi non ha la possibilità di visitare i musei nei consueti orari di apertura. Il Comune di Parma sabato 19 maggio prolungherà gli orari di apertura di tutti i Musei Civici, promuovendo appuntamenti ed attività didattiche rivolte ai bambini con le famiglie, ma anche agli adulti.

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è sempre gratuito, le attività sono realizzate da personale specializzato dei Musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.



Sabato 19 maggio “Notte dei Musei”

Pinacoteca Stuard – apertura continuata sino alle 24.00

Ore 15.30: laboratorio I love Pinacoteca

Nella giornata dedicata ai Musei, un laboratorio speciale dove sarà costruita in 3D la Pinacoteca Stuard, con i dipinti che i piccoli visitatori hanno più amato. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Ore 21.00: visita guidata tematica Le sculture della Pinacoteca Stuard

L'apertura serale sarà un’occasione per scoprire le opere scultoree presenti in Pinacoteca: la visita guidata inizia nelle sale al piano terra con il “Busto di Giuseppe Stuard” di Ilarioli e prosegue con “Christus Patiens” dell’ambito dei D’Agrate, la “testa di donna” della scuola del Begarelli e il “San Rocco” di scuola emiliana. Al piano superiore il focus verterà su “Ismaele” di Emilio Trombara, opera entrata a far parte del patrimonio della Pinacoteca recentemente grazie alla donazione della famiglia dello scultore; il percorso si concluderà con le sculture di Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Ore 22.00: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini – apertura continuata sino alle 24 .00

Ore 11.00, 20.00 e 21.30: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Domenica 20 maggio

Pinacoteca Stuard

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Castello dei Burattini

Ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Mostre ospitate negli spazi espositivi del Comune di Parma:

Palazzo del Governatore

Il Terzo Giorno

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00, venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00, sabato e domenica + festivi (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno): dalle ore 10.00 alle 20.00. Lunedì e martedì chiuso.

Ingresso: intero 9 €, ridotto 6 € (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone) omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)



Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino, 2

Dal 14 aprile al 3 giugno

Abecedario d’Artista

Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato domenica e festività dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso libero

Venerdì 18 maggio - ore 18.30

Inaugurazione dell’esposizione temporanea Exchanges. (fino al 30 maggio), che raccoglie opere di street art realizzate e collezionate dall’artista Pible, fra cui tele di Lucamaleonte, Dildo Society, Hogre, e ospita alcuni pezzi d’eccezione, realizzati da Banksy, Aryz, Obey.



Palazzo Pigorini – strada della Repubblica, 29/a

Dal 13 aprile al 3 giugno

AZ. Arturo Zavattini Fotografo – Viaggi e Cinema, 1950-1960

Apertura da mercoledì a domenica e festività dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso libero



Crociera dell’Ospedale Vecchio – via D’Azeglio

Dal 14 aprile al 3 giugno mostre e installazioni nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Giovanni Frangi - Lotteria Farnese, Ernesto Morales - La forma e le Nuvole,

Barbara Nati - Alla Deriva, Francesco Diluca – Germina

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Chiesa di San Quirino – borgo Romagnosi, 1/a

Dal 14 aprile al 3 giugno mostra nell’ambito di 360 – Festival della creatività contemporanea

Franco Fontana e Davide Coltro - Terre Piane

Apertura da venerdì a lunedì e festività dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso libero



Musei Civici - orari di apertura nel weekend / speciale Notte dei Musei

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini:

sabato 19 dalle 10.30 alle 24.00, domenica 20 dalle 10.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera e Casa del Suono:

sabato 19 dalle 10.00 alle 24.00, domenica 20 dalle 10.00 alle 18.00.

Casa natale Arturo Toscanini:

sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 24.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00



Contatti

Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it