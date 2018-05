Notte Horror al Castello di Varano

La Maledizione degli Altari



Il Castello di Varano apre i suoi cancelli a chi è in cerca di una serata da brivido. Non assisterete ad uno spettacolo, ne sarete parte! Non abbigliateviper una festa, non ve ne saranno! Vivrete un'esperienza di puro terrore, negli oscuri meandri di un'antico maniero... Scorgerete le Porte dell'Abisso?!



A.D. 1795 , Castello di Varano

Una voce, proveniente dalle sale sotterranee, rieccheggia fra le mura dell'antica fortezza: << Nella notte più oscura del secolo, le forze del Male sono all'opera... E quando le Porte dell'Abisso si apriranno, nessuno sarà risparmiato... >>.

Poi, l'officiante della messa di sacrificio chiude il pesante libro da cui stava leggendo, e, per qualche secondo, regna il silenzio...

Voi vi trovate qui, esattamente centotre anni dopo, nello stesso castello: la dimora del Conte Rovien... Cosa avranno in serbo per voi le forze del Male?



NOTA: Evento Horror riservato ad un pubblico adulto. Vietata la partecipazione ai bambini. Per la partecipazione di ragazzi dai 14 ai 17 anni è vivamente suggerita la presenza di un genitore. Si sconsiglia vivamente di indossare scarpe con i tacchi ed abiti scomodi.



Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona:

Con prevendita (pagamento alla prenotazione con bonifico): 20 Euro

Senza prevendita (pagamento alla cassa): 25 Euro



L'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



*evento organizzato in collaborazione con Malastrana Eventi Senza Tempo

Gallery