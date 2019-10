november porc - sissa - i sapori del maiale

Sissa come sempre apre le danze con la 1^ tappa dell’evento enogastronomico definito anche la “Staffetta più golosa dell’Italia” alla scoperta dei Sapori del Maiale.

Evento ormai diventato punto di riferimento per tutti gli amanti della cucina e dei prodotti parmigiani.

In particolare a Sissa, già culla della “Spalla Cruda di Palasone Sissa” definita anche la Regina dei Salumi, si potrà degustare il gigantesco “mariolone” che sarà distribuito gratuitamente la domenica pomeriggio.

Durante la manifestazione oltre al mercato enogastronomico, sarà possibile pranzare o cenare nelle tensostrutture gestite dalle associazioni del territorio, si potrà assistere a numerosi spettacoli per grandi e piccini e sarà possibile effettuare delle visite al Torrione della Rocca dei Terzi.

Programma completo su www.comune.sissatrecasali.pr.it