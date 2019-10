officine aperte | novembre

Officine Aperte è la giornata mensile di porte aperte di Officine On/Off che vi permette di vivere in prima persona [e gratuitamente] tutte le opportunità di uno spazio di lavoro collaborativo al 100%!



Durante 14 ore no-stop, postazioni di lavoro, incontri e sportelli gratuiti aperti a freelance, makers, startupper, curiosi e in generale a tutti coloro interessati al tema dell’autoimprenditorialità

e della fabbricazione digitale.



CHE COSA SUCCEDE DURANTE OFFICINE APERTE?



✔ Dalle 9.00 alle 18.00 / Coworking Trial Day | Novembre

Per un giorno, uno soltanto, prova le nostre postazioni di coworking (scrivanie individuali in ambienti condivisi) ed entra in contatto con la nostra community di professionisti.

Partecipazione gratuita previa registrazione online a questo link: http://bit.ly/2kNZSbt



✔ Dalle 11.00 alle 12.00 / Consulenze in tazza piccola | SEO

A partire da ottobre 2019, durante il Coworking Trial Day mensile, un coworker di Officine On/Off metterà a disposizione le sue competenze per fornire alle persone interessate una micro consulenza gratuita. Questo mese sarà la nostra Natalia Bebekh, SEO&SEM Strategist, a dedicare un’ora del suo tempo a un check up del vostro sito web in ottica SEO.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti previa registrazione cliccando qui http://bit.ly/33Hk7Z0



✔ Dalle 12.00 alle 13.00 / Aprire la partita IVA | Incontro gratuito

Incontro gratuito a cura di Cristina Zanni di ACTA - L'associazione dei freelance (in collegamento da remoto) rivolto a coloro che stanno pensando di aprire la #partitaIVA per avviare un'attività professionale, ma anche a coloro che l'hanno aperta da poco e vorrebbero avere maggiori delucidazioni per gestire al meglio tutti gli adempimenti. Maggiori informazioni e iscrizione gratuita tramite Eventbrite a questo link: http://bit.ly/2yb0RFI



✔ Dalle 15.00 alle 17.00 / Sportello di orientamento sul lavoro indipendente

Sportello di consulenza gratuita rivolto a liberi professionisti in erba ed esperti a cura di ACTA - Emilia Romagna nato per:



~ Confrontarsi su problemi e dubbi legati al mondo del lavoro indipendente

~ Ricevere informazioni di base su diritti e doveri dei freelance



Per prenotare un appuntamento basta scrivere entro giovedì 31 ottobre 2019 a sportelloemiliaromagna@actainrete.it.



✔ Dalle 20.00 alle 23.00 / Nice to make you! La community di makers si presenta

Incontro di networking tra makers attuali e futuri del FabLab Parma.

Partecipazione gratuita previa registrazione online a questo link: http://bit.ly/32wUyKd



REQUISITI

Curiosità, intraprendenza, interesse nel conoscere nuove modalità collaborative di lavoro, ma soprattutto desiderio e/o necessità di non perdere un'opportunità.



QUANDO & DOVE

Martedì 5 novembre 2019

Dalle 9.00 alle 23.00

c/o On/Off e FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841

