Oltretorrente, tornano gli eventi fino al 6 settembre

Chourmo EnoLibreria, Le Minimun, Kikko Assistenza Enogastronomica e Vecchie Maniere-Birreria Parmigiana presentano 'Barrique Piazzale Picelli' l’evento dell’Oltretorrente patrocinato dal Comune di Parma e realizzato in collaborazione con Street Food Quality Parma, Associazione promossa da Ascom e Confesercenti. Inaugurato ieri sera l’evento animerà il quartiere per tutti i weekend estivi fino al 6 settembre con proposte speciali dedicate allo street food e alle birrerie secondo un ricco calendario che permetterà di avere sempre nuove proposte enogastronomiche, dalla tradizione parmigiana ai sapori delle altre Regioni. Non mancheranno quindi specialità di pesce, pizza e primi piatti tipici, proposte di carne e salumi. “Con la serata di ieri – ha commentato Filippo Cavalli, Presidente Street Food Quality Parma – inauguriamo questa nuova collaborazione con alcuni locali dell’Oltretorrente che permetterà di animare p.le Picelli quasi tutti i weekend dell’estate 2020. Un modo quindi per dare il bentornato ai nostri clienti e al contempo incontrarne di nuovi per vivere insieme, nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza previste, le serate in città.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.