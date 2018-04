open day lauree magistrali alla cattolica di piacenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il 13 aprile, dalle 9.00 alle 13.30, l’appuntamento alla Cattolica di Piacenza è con l’Open Day delle lauree magistrali: aperto agli studenti delle lauree triennali, l’evento è pensato per gli studenti interessati ad esplorare l'offerta formativa di secondo livello, raccogliere materiale sui corsi, informarsi sulle procedure di ammissione, effettuare colloqui one-to-one con i docenti e consulenze di orientamento con gli esperti, avere informazioni sui servizi e visitare il Campus. Il 13 aprile dalle 9.30 l’Aula E della Piazzetta di Economia ospiterà la presentazione della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali: grazie agli interventi del preside prof. Marco Trevisan e dei proff. Adriano Marocco e Daniele Rama verranno illustrate le lauree magistrali in Scienze e tecnologie alimentari e Scienze e tecnologie agrarie - profili in Viticoltura ed Enologia, Produzioni Animali e Produzioni Vegetali- e il corso di laurea in Agricultural and Food Economics (totalmente in lingua inglese). Intorno alle 10.15 l’incontro si concluderà con la cerimonia di premiazione dei 22 studenti della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali vincitori di borse di studio Dalle 10.30 in Aula Buzzetti toccherà alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza presentare il corso di laurea in Gestione d'azienda - con i suoi profili in General Management, Libera Professione e Diritto tributario, Management degli Intermediari Finanziari -, il corso di laurea in Food marketing e strategie commerciali e il corso di laurea in Global Business Management erogato completamente in lingua inglese. Modererà gli interventi la prof.ssa Annamaria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Sempre alle 10.30, in Aula G, si terrà la presentazione delle lauree magistrali di Scienze della Formazione attivate nelle sedi di Piacenza, Milano e Brescia: Progettazione pedagogica nei servizi per minori (Piacenza); Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane (Brescia); Scienze pedagogiche e servizi alla persona (Milano); Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità (Milano); Media Education (Milano). Aperta a tutti la possibilità di partecipare a una visita guidata del Campus e del Collegio Sant’Isidoro: le iscrizioni al Welcome desk. Inoltre dalle 9.30 alle 13.30 sarà possibile rivolgersi ai desk per informazioni dettagliate sui servizi offerti dall’Università Cattolica, con particolare riferimento a Ucsc International, Stage e placement, EDUCatt e Contributi studenti.