open day nido il giardino delle birbe

Vieni a scoprire le Birbe! Una mattina a disposizione di tutti i genitori anche accompagnati dai bimbi in cui conoscere lo staff e sommergerlo di domande! Un'occasione per conoscere gli spazi, farsi spiegare il progetto pedagogico e perché avere uno staff multidisciplinare è una risorsa incredibile per lo sviluppo dei bimbi. Vi aspettano le promozioni per l'anno 2019-2020 con una super novità 😎

Dalle 9 alle 13 di sabato 23 gennaio avrete tutta la nostra attenzione e tutto il tempo per discutere di eventuali orari/tariffe personalizzate!