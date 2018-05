Operazione Equiseto: volontari puliscono il parterre della Reggia di Colorno

Si chiama Operazione Equiseto ma è a tutti gli effetti la prima impronta che il Festival della Lentezza lascerà a Colorno, in vista della quarta edizione della manifestazione culturale che quest’anno andrà in scena dal 15 al 17 giugno prossimi. Alla chiamata on line per la ricerca e selezione dei volontari hanno risposto più di 50 persone da tutte le parti d’Italia. Di queste ne sono state selezionate una trentina, che si presenteranno a Colorno sabato prossimo, 19 maggio 2018, per una giornata formativa, finalizzata a far conoscere loro gli spazi della Reggia, dell’Aranciaia e del Giardino storico dove si svolgerà il festival. A questi si aggiungeranno una decina di studenti del Liceo “Romagnosi” di Parma grazie al progetto dell’alternanza scuola-lavoro e un gruppo di rifugiati ospiti della comunità di Colorno.

I volontari saranno chiamati a svolgere un lavoro di squadra, pensato per favorire la nascita dello spirito di gruppo. L’organizzazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha deciso di donare parte del tempo che i ragazzi spenderanno a Colorno per pulire un pezzo di Paese.

“E’ un gesto per restituire alla comunità che ci accoglie qualcosa di concreto e di utile. Una piccola cosa, che pensiamo però possa essere vista positivamente dai residenti – dichiara il direttore artistico della manifestazione, Marco Boschini -. L’abbiamo chiamata “operazione equiseto” perché l’operazione principale sarà proprio quella di pulire manualmente il parterre del giardino ducale, dove questa erba infestante crea notevoli problemi di manutenzione”.

Il Comune, grazie al supporto del consigliere delegato Maurizio Segnatelli, metterà a disposizione un mezzo che sarà guidato da un volontario della Protezione Civile e i guanti con le attrezzature che saranno consegnati ai volontari. “Il Festival della Lentezza nasce anche come un ripensamento del nostro rapporto con la natura e il nostro impatto sull’ambiente. Ci sembrava quindi doveroso fare qualcosa di concreto a favore del territorio”.

Il Festival della Lentezza si svolgerà dal 16 al 17 giugno con un’anteprima venerdì 15 giugno. Il programma della manifestazione e tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito ufficiale del festival: www.lentezza.org.