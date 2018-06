orchestra da camera di trento - ensemble zandonai in concerto

Un’occasione unica per ascoltare l’Orchestra da Camera di Trento - Ensemble Zandonai, costituita da musicisti provenienti da realtà di altissimo livello (Mahler Chamber Orchestra, Orchestra da camera di Mantova, Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro Regio di Torino, Camerata Salzburg...) che suonano fianco a fianco con giovani talenti. Diretto da Giancarlo Guarino - violinista, pianista e direttore d’orchestra, nonché figlio di Piero Guarino, stimatissimo direttore del Conservatorio di Parma negli anni Settanta - l’Ensemble Zandonai suonerà sabato 30 giugno alle 21.30 nella cornice medievale del Castello di Varano de’ Melegari (Parma). Si tratta del secondo appuntamento del Festival ValcenoArte, dove l’Orchestra aveva già riscosso grandissimo successo alcuni anni fa.



In programma la St. Paul's Suite di Gustav Holst, compositore inglese che la dedicò all’omonimo istituto scolastico londinese presso il quale fu direttore musicale. Seguirà la Romanza e Scherzo dal Quartetto n. 1 di Sergej Rachmaninov, studio giovanile del compositore russo. Il programma si addentrerà poi nell’atmosfera della musica popolare spagnola, con La oración del torero di Joaquìn Turina, composizione ispirata al contrasto tra il tumulto della corrida e la devozione dei toreri. Il concerto si concluderà con l’Improvviso op. 5 di Jan Sibelius.



Il Festival ValcenoArte è organizzato da Associazione Utinam, con la direzione artistica del Trio Amadei e il sostegno del Comune di Varano de’ Melegari. Sponsor: Dallara, Coms, Raytec Vision, Aurora Domus, Autodromo di Varano de’ Melegari, Turbocoating, Leca Laterlite, Bercella, Lombatti, Fercolor. Si ringraziano CML, Panetteria Fani, Osteria delle Vigne. In collaborazione con Valtaro Ceno Musicfestival.

Il programma completo si può consultare su www.facebook.com/valcenoarte.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.