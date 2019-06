Original Music

Enrico Pieranunzi

New Talents Jazz Orchestra

Direttore: Mario Corvini

Musiche di Enrico Pieranunzi



Il Festival di Torrechiara Renata Tebaldi 2019 si apre con Original Music, uno spettacolo all'insegna del miglior jazz italiano. Il grande pianista Enrico Pieranunzi interpreta le sue musiche insieme ai ragazzi dell'esuberante New Talents Jazz Orchestra, una formazione musicale nata a Roma sotto la guida del trombonista e arrangiatore Mario Corvini e costituita da giovani talentuosi musicisti italiani.

L'incontro tra uno dei più famosi pianisti jazz a livello internazionale e una delle orchestre jazz più interessanti del momento ha portato alla rivisitazione in chiave originale di alcune tra le composizioni più note di Pieranunzi. Corvini e Pieranunzi hanno inoltre creato nuovi arrangiamenti per brani come Soft journey, The real you, Night bird (diventato uno standard jazz noto in tutto il mondo grazie al trombettista Chet Baker) e altre partiture.

Nato a Roma nel 1949, Enrico Pieranunzi è pianista, compositore e arrangiatore. Ha registrato più di 70 CD a suo nome collaborando, in concerto o in studio d'incisione, con leggende del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Premiato come miglior musicista italiano nel "Top Jazz" annualmente indetto dalla rivista Musica Jazz (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or 1997), Pieranunzi è inoltre l'unico musicista italiano di sempre e uno dei pochissimi europei ad aver suonato e registrato più volte nello storico Village Vanguard di New York. Proprio per il Live at the Village Vanguard con Marc Johnson e Paul Motian (Camjazz, 2010) gli è stato assegnato nel 2014 l'Echo Jazz Award – equivalente tedesco del Grammy – come Best International Piano Player. La prestigiosa rivista americana Down Beat ha incluso il suo CD Live in Paris, in trio con Hein Van de Geyn e André Ceccarelli (Challenge), tra i migliori dischi del decennio 2000/2010.

Il programma della serata prossimamente diventerà anche un CD per l’etichetta discografica dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

