pantop in frames // exhibit party #1

MOSTRA PANTOP



Sabato 28 Settembre

tornano gli eventi alla galleria



ART&CO Parma

borgo Palmia 4/B

------- dalle 19,00 DJ set



------- dalle 22,00 The Manelly's LIVE!!

Corner Bar: DaMat



La serata di Sabato 28 Settembre avrà come protagonista PANTOP, progetto creativo della giovane art director parmigiana Isabella Montan:



"PANTOP è il mio progetto, lo porto avanti da tempo ormai e ogni giorno mi dà la voglia di andare avanti per questa strada. È un progetto creativo che cerca di catturare e rilanciare gli attimi della vita, le persone e le cose. Una piccola opera quotidiana che vuole evocare in chi guarda emozioni e suggestioni che vanno oltre il colore, l’immagine, la parola che la compongono. È una formula semplice – un colore, un’immagine, una frase – che rappresenta al meglio ciò che voglio comunicare, l’idea che ho su quell’argomento. Ma anche la visione che ho io sulla vita, sul mondo, il mio modo di vedere e rappresentare le cose, in un certo senso la mia anima in tutto e per tutto."

