paolo cevoli al teatro nuovo di salsomaggiore terme (pr) - la sagra famiglia

Venerdì 27 marzo 2020, alle ore 21, arriva al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme (PR) il grande comico Paolo Cevoli col suo nuovo spettacolo "LA SAGRA FAMIGLIA".



“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?“ “Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…“



Genitori e figli. Dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli?



Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E la famiglia di S. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. La Sacra Famiglia.



Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare la sagra famiglia.



